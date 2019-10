Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA; IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E PONTINA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA, A CAUSA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E ARDEATINA. DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA. PASSIAMO ALLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA LAURENTINA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. NEL SENSO OPPOSTO LUNGHE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, DAL RACCORDO FINO A CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE È IN CORSO LA GARA CICLISTICA “GRANFONDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE OGGI SI SVOLGE LA GARA CICLISTICA “GRANFONDO CAMPAGNOLO”, UN GRANDE EVENTO ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA MOBILITÀ. IL TRACCIATO PRINCIPALE, RIDOTTO DA 120 A 65 CHILOMETRI, VA DALL’AREA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA; LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E FLAMINIA MENTRE IN INTERNA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU VIA FLAMINIA VERSO IL CENTRO A CAUSA DI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, CODE IN ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA. INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SULLE ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA; TUTTAVIA IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO A PARTIRE DALLA LAURENTINA; IN PROBLEMI ANCHE IN INTERNA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI REGISTRANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA. SULLA VIA AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PLAIDORO, IN DIREZIONE ...