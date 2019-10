Per la prima volta una principessa alla guida del Principato di Seborga

Manager a Dubai. “Sono italiana ma figlia di migranti e a casa mi sentivo discriminata. Prima di partire ho cercato lavoro Per 5 mesi” : “Amo l’Italia, è il mio Paese, ma non puoi essere italiana se hai un nome straniero e se sei musulmana“. Asmaa Youssef, 23 anni, nata e cresciuta in Italia da una famiglia di migranti – madre marocchina, padre egiziano e nonna di origini siriane – non si è mai sentita davvero italiana. Eppure lo è: la cittadinanza l’ha richiesta e ottenuta a diciotto anni. Così l’identità che non le ha dato ...

LIVE Pistoia-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : Roma suPeriore nella prima metà - +6 al 20' : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A tra poco per il secondo tempo. Finisce così il primo tempo della partita tra Pistoia e Virtus Roma. Buono solo l’inizio dei padroni di casa che poi subiscono oltremodo la pressione dei capitoli bravi a sfruttare le difese ballerine della Oriora. Alla fine è + 6 per Roma sul 35-41 a metà partita. 35-41 SCHIACCIATONA DI ALIBEGOVIC! Roma è di nuovo a +7 a 15″ dalla sirena di metà ...

LIVE SuPerbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : gara1 - prima fila Per Bautista - Van der Mark e Rea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 La gara odierna, come tutte quelle rimanenti in questo Mondiale 2019, non avrà più validità ai fini della classifica, visto che il titolo è già nelle mani di Jonathan Rea. 20:40 Il via sul tracciato di San Juan Villicum è previsto alle ore 21:00 italiane (le 16:00 locali). 20.37 Nel pomeriggio italiano Bautista si è aggiudicato la superpole, in prima fila ci saranno anche Van der Mark e ...

Bauke Mollema vince Il Lombardia! Assolo strepitoso Per la prima classica monumento della carriera : Bauke Mollema vince in solitaria Il Lombardia 2019: il ciclista olandese trionfa nella sua prima classica monumento della carriera davanti a Valverde e Bernal Giorni di grande ciclismo sulle strade del nord Italia per una serie di gare in grado di soddisfare i palati fini degli appassionati delle due ruote. Il sabato è dedicato alla 113ª edizione del Giro di Lombardia, dedicata eccezionalmente alla memoria di Felice Gimondi, leggenda del ...

Amici Celebrities - impensabile mossa di Maria De Filippi : cosa farà nella prossima puntata (Per la prima volta) : Colpo di scena ad Amici Celebrities, la nuova creatura di Fascino e di Mediaset. Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che p

Successo Per la prima proiezione di Cinema city : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Grande Successo a piazza Marina a Palermo per la prima proiezione di Cinema city, il festival del Cinema nelle piazze del centro storico, diretto da Carmelo Galati. In 500, in maggioranza ventenni e trentenni, hanno visto ‘Mery per Sempre”, a trent’anni dall’uscita nelle sale del 1989 e hanno applaudito il regista Marco Risi e alcuni attori del cast, che sono intervenuti prima ...

Per la prima volta un atleta ha completato una maratona in meno di due ore : Il keniano Eliud Kipchoge correndo in 1 ora 59'40"2 ha stabilito la miglior prestazione mondiale di sempre in maratona. Nella storia nessun uomo era riuscito a correre i 42,195 chilometri sotto le due ore. Il record mondiale ufficiale in una gara omologata appartiene sempre a Kipchoge ed è di 2 ore 01'39 (16 settembre 2018). Kipchoge, 34 anni originario della contea di Nandi, nella sua impresa che ha avuto come teatro i lunghi viali del parco ...

Matteo Salvini - i sondaggi sulle regionali : "7-2 Per Pd e M5s" - primavera catastrofica Per la Lega : sondaggi alla mano, nel 2020 sarà una catastrofe per Matteo Salvini. La profezia del Fatto quotidiano forse è viziata da eccesso di ottimismo giallorosso, ma le prospettive per il leader della Lega e per il centrodestra sembrano effettivamente difficili. Tra due settimane si vota per le regionali in

Kospet Prime : doppia Fotocamera e suPer Batteria! Lo smartwatch “da primato” è ora in pre-ordine : Dopo aver stravolto il mercato con il Kospet Optimus – che abbiamo già recensito – il brand cinese è già pronto a lanciare un altro smartwatch rivoluzionario: si chiama Kospet Prime e nella sua già particolare leggi di più...

Gli Stati Uniti hanno annunciato una prima parte di accordo con la Cina Per mettere fine alla guerra dei dazi : Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una prima parte di accordo raggiunto con la Cina per mettere fine alla guerra commerciale cominciata l’anno scorso e portata avanti a colpi di dazi e tariffe. Si tratta

«I Capitani» - primari-attori nella serie web Per promuovere lo screening oncologico a Napoli : Tutti i primari degli ospedali dell?ASL Napoli 2 Nord scendono in campo per promuovere i percorsi di screening oncologico in una webserie chiamata ?I Capitani?, un format di 25...

Boxe - Fabio Turchi si arrende a McCarthy! Prima sconfitta in carriera - Perde il titolo international WBC : Amara serata per Fabio Turchi che a Trento è incappato nella Prima sconfitta da professionista dopo 17 vittorie (di cui 13 per ko). Il pugile toscano è salito sul ring di Trento tutto vestito di viola da vero tifoso della Fiorentina, si era presentato nel capoluogo dolomitico per difendere il titolo international WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato il 30 novembre dell’anno scorso ma si è dovuto arrendere contro il ...