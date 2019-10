Molestava ragazzine al campus di pallavolo | sospeso allenatore “È entrato nelle loro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) È stato “da ogni attività in attesa che si chiarisca la vicenda” l’dicomasco accusato di molestie sessuali dai genitori di giovani pallavoliste, tra i 10 e i 12 anni, che hanno partecipato a una Marina di Massa la scorsa estate. Per Davide Andreani, l’di 47 anni della società varesina Orago Volley, le indagini erano già scattate a luglio, dopo le segnalazioni di alcuni preparatori atletici: secondo i primi accertamenti, le bambine hanno confessato a questi che la notte del 4 luglio l’camere di notte, le ha massaggiate, accarezzate e palpeggiate, come riferisce l’Ansa. Poi gli ha ordinato di non farne parola con nessuno. Dopo le segnalazioni dei preparatori sono arrivate le denunce anche da parte dei genitori di quattroa cui ne sono seguite altre due. Sono ...

