Condò | ' Juve | problemi a cedere per sistemare bilancio | come poteva prendere Chiesa?'

Bologna – Terminato il secondo ciclo di cure - Mihajlovic dimesso : in panchina per la sfida con la Juve? : Mihajlovic dimesso dall’ospedale: il serbo torna a Roma dalla famiglia, potrebbe tornare in panchina allo Stadium contro la Juventus Sinisa Mihajlovic ha Terminato anche il secondo ciclo di cure per la leucemia. L’allenatore serbo, che qualche giorno fa è tornato in panchina, al Dall’Ara, per guidare il suo Bologna contro la Lazio, è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Sant’Orsola. Mihajlovic ha ...

Juventus - secondo Calciomercato.com Willian si sarebbe offerto ai bianconeri : La Juventus dovrà lavorare molto nel calciomercato invernale, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca, con questi ultimi due che sembrerebbero oramai recuperati dagli infortuni della scorsa stagione. Ovviamente la dirigenza bianconera lavora anche sul mercato degli acquisti, in particolar modo ci sono diversi giocatori che interessano e che sono in scadenza di ...

Juventus - qualità e perseveranza pagano! Un gran secondo tempo cancella la Spal : e con un Cristiano Ronaldo così… : La Juventus supera 2-0 la Spal nonostante un primo tempo giocato in maniera opaca: nella ripresa la qualità dei bianconeri viene fuori alla distanza e Cristiano Ronaldo sale in cattedra La sesta giornata di Serie A si apre con la Juventus, di scena in casa contro la Spal nell’anticipo del primo pomeriggio del sabato. I bianconeri, con un occhio all’impegno di Champions League del prossimo martedì contro il Leverkusen, non ...

Juventus - secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe Harvetz nel mirino : La Juventus, nonostante l'attenzione principale sia sul calcio giocato e quindi su Serie A e Champions League, continua a lavorare sul mercato con l'intento si di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ma allo stesso tempo di individuare quelle pedine che potrebbero diventare utili e, quindi, incrementare il livello qualitativo della rosa in vista della prossima stagione. Si parla dei possibili parametri zero che potrebbero ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : inizia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Il pubblico prova a farsi sentire in questa ripresa, le ragazze ne hanno bisogno. 46′ inizia il secondo tempo! 21:30 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo. 21:27 I tiri totali sono stati 16, 2 per la Juventus e 14 per il Barcellona, da qui si denota come le bianco-nere dovranno essere più aggressive nel secondo tempo. 21:22 La Juventus ha giocato, tutto sommato, ...

Juventus-Neymar : secondo la BBC i bianconeri avrebbero offerto al Psg 100 mln più Dybala : Dopo la chiusura del mercato, come al solito, rimbalzano interessanti retroscena su presunte trattative che non si sarebbero concretizzate. Per quanto riguarda la Juventus, subito si è notato come la società torinese non sia riuscita ad effettuare alcune cessioni: si va dal mancato trasferimento di Dybala dapprima al Manchester United e poi al Tottenham, passando per quello di Mandzukic che era stato addirittura accostato al Barcellona. Inoltre ...

Sole 24 Ore : Secondo bilancio in rosso per la Juve. Perdita di 40 milioni : La Juventus si avvia a chiudere il Secondo bilancio consecutivo in rosso. Lo scrive Il Sole 24 Ore, sulla base della relazione semestrale presentata da Exor-Nv, la holding che possiede il 63,77% della società quotata in Borsa. La Perdita netta è di 39,54 milioni. I dati non sono quelli definitivi e ufficiali del bilancio bianconero, chiarisce il Sole. Il cda del prossimo 19 settembre definirà la cifra precisa. Ma di solito lo scostamento tra i ...

Balzarini : 'Secondo me sarà l'ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juve' : La Juventus è pronta proseguire la preparazione estiva in vista dell'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole della preparazione contro la Triestina, si sono visti miglioramenti dal punto di vista difensivo, meno sul gioco e nella fase realizzativa. La partita è stata decisa da un gran gol di Dybala, che dopo il gol ha mostrato la sua maglietta per sottolineare il fatto che è un giocatore ...

Juventus - l'indiscrezione di Condò : "La priorità è cedere lui" : Juventus – Paolo Condò, giornalista e telecronista per Sky Sport, ha commentato il match di oggi tra la squadra di Sarri e la Triestina. Nelle sue parole anche un commento sul mercato, con una indiscrezione su un giocatore destinato a partire. Juventus, le parole di Condò su Mandzukic "Da quello che ho scoperto, la Juventus