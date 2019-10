Ci sono 19 morti per il tifone Hagibis in Giappone

Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121 - Paternò-Catania : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Quattro uomini sono morti in una sparatoria a Brooklyn - New York : Quattro uomini sono morti e altre cinque persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta a Brooklyn, uno dei quartieri di New York. Un portavoce della polizia della città ha spiegato che le forze dell’ordine sono state chiamate sul luogo dell’incidente

Siria - i bombardamenti turchi sono un disastro : centinaia di curdi morti - torna l'Isis - "colpite truppe Usa" : centinaia di morti in Siria per i raid e i bombardamenti dei caccia turchi nel Nord-Est del Paese, nei territori curdi. Le conseguenze dell'operazione militare voluta dal presidente Erdogan sono già devastanti: migliaia di sfollati in fuga e il risorgere delle residue forze jihadiste dell'ex Stato I

È esplosa un’autobomba nella città siriana di Qamishli - controllata dai curdi : secondo fonti locali ci sono diversi morti : Nel primo pomeriggio di venerdì è esplosa un’autobomba nella città siriana di Qamishli, controllata dai curdi e molto vicina al confine con la Turchia, in un territorio che in questi giorni è al centro di un’operazione militare della Turchia. secondo

Germania - spari a Halle : 2 morti. «Gli assalitori volevano entrare nella sinagoga». Ora sono in fuga a piedi : Sparatoria ad Halle, nella Germania dell'Est. sono almeno due le persone morte in un attentato davanti a una sinagoga. Lo scrive il sito del'emittente tedesca N-Tv. Una persona sarebbe...

Germania - sparatoria alla sinagoga di Halle : "Ci sono morti - i killer in fuga" : sparatoria con morti a Halle, in Germania. Secondo la polizia tedesca almeno due persone sarebbero rimaste uccise e vari attentatori sarebbero in fuga a bordo di un veicolo dopo uno scontro a fuoco davanti a una sinagoga. Come riferito dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la polizia ha invitato la p

C’è stata una sparatoria a Halle - in Germania : ci sono due morti : Mercoledì mattina c’è stata una sparatoria nella città di Halle, nell’est della Germania: ci sono due morti, ha detto la polizia, aggiungendo che sono stati sparati diversi colpi e che i sospettati sono scappati a bordo di un veicolo. La

Incidente Rende - positivo al test della droga l’autista dello schianto in cui sono morti 4 amici : È risultato positivo al test anti-droga il conducente della Citroen C3 che ha impattato contro la Volkswagen Polo, in cui hanno perso la vita sabato scorso Alessandro Algieri, Mario Chiappetta, Federico Lentini, e Paolo Iantorno, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni. La circostanza sarà valutata dai magistrati alla luce della ricostruzione che sarà fatta dai periti nominati dal pm dal momento che potrebbe non essere stata determinante ...

Migranti : cardinale Montenegro - 'non sono morti per caso' : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - "Non sono morti per caso. Il crocifisso si identifica con questi morti a mare. Quando Gesù è morto sulla croce non ha detto 'grazie' al Padre ma ha chiesto 'perché?'. Anche questi nostri fratelli hanno chiesto perché". E' la denuncia del cardinale di Agrigento Frances

Una barca che trasportava migranti è naufragata al largo di Lampedusa : ci sono almeno due morti : Una piccola imbarcazione che trasportava migranti verso l’Italia è naufragata nella notte tra domenica e lunedì a poca distanza da Lampedusa: i giornali italiani dicono che la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno recuperato i corpi di due

Quattro ragazzi sono morti in un incidente stradale nel Cosentino : Quattro giovani di eta' compresa tra 18 e 19 anni sono morti la notte scorsa in provincia di Cosenza, a causa di un incidente stradale a Rende

I morti nelle proteste in Iraq sono almeno 99 - i feriti circa 4000 : Le persone morte negli scontri iniziati martedì in Iraq sono almeno 99 e i feriti sono circa quattromila, ha detto la Commissione del Parlamento iracheno per i diritti umani. Le manifestazioni erano iniziate martedì per protestare contro le politiche del

sono cinque gli uomini delle forze dell'ordine morti dall'inizio del 2019 : Francesca Bernasconi Con i due agenti uccisi ieri a Trieste, il bilancio sale a cinque morti. Da Bergamo a Foggia, passando per Roma: ecco tutti gli episodi di quest'anno Con i due poliziotti uccisi ieri nella sparatoria di Trieste, sale a 5 il bilancio degli uomini delle forze dell'ordine morti quest'anno. dall'inizio del 2019, infatti, Sono quattro gli episodi che hanno fatto registrare dei caduti appartenenti alla polizia o ...