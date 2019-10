Walker Texas Ranger | il reboot con Jared Padalecki verrà sviluppato da The CW

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 12 ottobre 2019) Ildiconnei panni del protagonista,per The CW Se vi mancano le repliche su Rete 4 di, sicuramente ilattualmente in lavorazione farà per voi, o quasi. Qualche settimana fa, CBS Studios aveva annunciato lo sviluppo di undella serie cult degli anni novanta, dal titolo, connei panni del nuovo protagonista. La notizia di oggi è che questoè stato proposto a The CW, che lo ha messo ufficialmente in sviluppo. The CW è un canale di certo inusuale per undi una serie così vecchia, ma allo stesso tempo è perfetto perchè il suo pubblico conosce già il protagonista.infatti è protagonista di Supernatural, in onda su The CW ogni giovedì, che quest’anno si concluderà con la quindicesima stagione. Il nuovosarà sceneggiato da Anna Fricke ...

