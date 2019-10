Meteo | week-end con Sole e caldo estivo | temperature vicine ai 30 gradi

Le previsioni Meteo del weekend dal 12 al 13 ottobre : Tempo bello nel weekend su tutta Italia, con temperature miti sopra la media stagionale. Qualche nuvola domenica, ma senza pioggia. Sono queste le previsioni meteo per sabato 12 e domenica 13 ottobre. Per sabato è previsto su gran parte del Paese tempo soleggiato, con al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità, comunque senza piogge. \\Le previsioni al Nord - Al ...

Meteo - sarà un anomalo weekend caldo (ma c'è un'insidia) : In Italia domina l'alta pressione africana: clima mite e soleggiato anche per le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre...

Previsioni Meteo - inizia la grande Ottobrata : sarà un weekend di gran caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – La metà meridionale dell’Europa è pronta ad un periodo di condizioni molto calde: le temperature saranno ben al di sopra della media per la metà di ottobre, con alcune località che si spingeranno a ridosso dei +30°C. Oggi, venerdì 11 ottobre, si formerà una dorsale sul Mediterraneo che lentamente si spingerà verso est sull’Europa orientale, dove persisterà fino all’inizio della prossima settimana. Tutta l’area sarà interessata ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per il weekend e la prossima settimana : temperature sempre superiori alle medie del periodo : Di seguito e in dettaglio le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni. Oggi al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni nelle ore centrali del giorno, al mattino annuvolamenti bassi e stratiformi sull’Emilia Romagna e su pianure lombarde e piemontesi. Attese foschie dense o locali banchi di nebbia nella notte sulla parte orientale della pianura padana. Centro e Sardegna: cielo da irregolarmente ...

Meteo Roma : previsioni per il weekend : Meteo Roma: previsioni per il weekend Week end all’insegna del tempo stabile con ampie schiarite nella giornata di sabato, nubi sparse in serata. Nuvolosità irregolare nella giornata di domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Tempo stabile nel corso del fine settimana; ampie schiarite nella giornata di sabato specie al mattino; ...

Meteo - ancora un weekend caldo ma da lunedì arriva la pioggia : L'anticiclone africano porterà temperature fino a 30 gradi al Sud. Attenzione per la nebbia di notte e nelle prime ore del mattino nelle pianure del Nord

Previsioni Meteo : week end con l'anticiclone africano - fino a 26-28 gradi! : Dopo il transito di una perturbazione atteso nelle prossime ore al Nord e residui fenomeni di instabilità all'estremo Sud, l'Italia tornerà ad essere interessata da un'area di alta pressione.? Da...

Meteo - 'Ottobrata' in arrivo : temperature vicine a 30 gradi al sud nel weekend del 12 e 13 : Quest'anno pare che l'estate non voglia davvero finire. Se in questi giorni abbiamo avuto qualche giornata fredda e di pioggia, con temperature comunque miti e gradevoli, dal prossimo weekend, per la precisione da sabato prossimo 12 ottobre, assisteremo ad una fase Meteorologica piuttosto stabile. Infatti, come annunciano gli esperti, un anticiclone di origine sub sahariana è pronto ad immettere aria piuttosto calda sulla nostra penisola. Questo ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ultime ore di maltempo - poi migliora ovunque in vista del weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani, e fino al 15 ottobre 2019. Oggi al Nord nuvolosità in rapido aumento a iniziare dal settore occidentale con piogge dapprima deboli e isolate in graduale intensificazione nel corso della giornata e in estensione a tutte le regioni a eccezione dell’Emilia-Romagna dove risulteranno isolate e sporadiche; dalla sera tendenza a miglioramento con attenuazione della ...

Allerta Meteo arancione - arriva l’autunno in Sicilia ma sole e caldo nel weekend : La prima Allerta meteo dell’autunno chiude definitivamente la bella stagione in Sicilia che era perdurata fino a ieri. Pogge e vento saranno i protagonisti di questa settimana. Per domani, 8 ottobre 2019, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato l’Allerta meteo arancione. Significa che l’Isola sarà attraversata da una perturbazione intensa e che potrebbe creare problemi alla viabilità ed aumentare i livelli di Allerta idraulico ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : un weekend di maltempo al Sud - domani anche al Nord : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre, in Italia. Nord: addensamenti consistenti sui rilievi di confine, sul Friuli-Venezia Giulia e sull’Appennino romagnolo dove non si esclude qualche isolato piovasco. Miglioramento atteso dal pomeriggio. Poche nubi, per lo più alte e stratificate, sulle altre regioni. Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con locali piogge, ...

Allerta Meteo - il maltempo si accanisce al Sud : weekend di forti piogge e temporali [MAPPE] : Secondo risveglio consecutivo freddo stamattina sull’Italia, con temperature minime a una cifra su molte aree del Centro/Nord e in modo particolare al Nord/Ovest e in Trentino Alto Adige dove la colonnina di mercurio è scesa fino a +5°C a Moncalieri e Carmagnola, +6°C a Vercelli, Asti e Malpensa, +7°C a Rovereto, Gallarate, Corsico, Magenta, Alessandria, Caselle e Casale Monferrato, +8°C a Bergamo, Monza, Pavia, Trento, Aosta e Bolzano. Ma ...

