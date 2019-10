Maratona sotto le 2 ore | Eliud Kipchoge | “Volevo ispirare le persone nell’idea di

Atletica - Eliud Kipchoge corre la Maratona in 1h59 : 40. Perché non è Record del Mondo? Primo uomo sotto le 2 ore : Eliud Kipchoge ha compiuto un’autentica impresa a Vienna diventando il Primo uomo a correre una Maratona sotto le due ore. Si tratta di un numero antologico che ha una rilevanza non soltanto in ambito sportivo, correre i 42 km sotto la fatidica barriera dei 120 minuti sembrava impossibile ma oggi il keniano si è letteralmente superato al Prater stampando il leggendario tempo di 1h59:40 che lo proietta per sempre nel mito ...

