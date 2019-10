Dà il cellulare alla figlia di due anni per giocare | lei compra un divano su Amazon

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) “Mamma, telefono”, “Mamma, telefono” chiedeva insistente una bambina di duemadre e così lei ha acconsentito a darglielo per. La donna non si è accorta però che, mentre ci giocava, laaveva inconsapevolmente ordinato una tre posti sufino a quando, qualche giorno dopo, le è arrivata una notifica di consegna da parte del corriere. È quanto successo in California a Isabel McNeil per mano dellaRayna, come lei stessa ha raccontatoNbc San Diego: “Ero così scioccata. Ho pensato: ‘Hoto unnel sonno’. Solo poi mi sono accorta che nell’app diho attivato l’opzione ‘acquista con un clic’”. È stato infatti proprio quel pulsante di acquisto immediato ad essere premuto inconsapevolmente d, che le ha fatto arrivare nella loro casa di Golden Hill ungrigio trapuntato, a tre posti, dal ...

