Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 12 ottobre 2019) Si ferma inla corsa di Matteoal "RolexMasters", penultimo Atp Masters.da

quotidianodirg : Berrettini stoppato in semifinale a Shanghai da Zverev - Notiziedi_it : BERRETTINI STOPPATO IN SEMIFINALE A SHANGHAI - Notiziedi_it : BERRETTINI STOPPATO IN SEMIFINALE A SHANGHAI DA ZVEREV -