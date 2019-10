Veneto : tornano le Fattorie Didattiche e il concorso per i più piccoli (2) : (AdnKronos) - Il concorso ‘Agricoltura che avventura”, promosso dall’ Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 in collaborazione con la Direzione regionale Turismo, è alla sua seconda edizione: a partire da domenica 13 ottobre fino al 30 novembre i bambini che vo

Veneto : tornano le Fattorie Didattiche e il concorso per i più piccoli (2) : (AdnKronos) – Il concorso ‘Agricoltura che avventura”, promosso dall’ Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 in collaborazione con la Direzione regionale Turismo, è alla sua seconda edizione: a partire da domenica 13 ottobre fino al 30 novembre i bambini che vorranno partecipare al concorso potranno creare un racconto e un disegno sul mondo rurale, scegliendo tra i temi ...

Veneto : tornano le Fattorie Didattiche e il concorso per i più piccoli : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) – Con la Giornata aperta delle Fattorie Didattiche, domenica 13 ottobre, ritorna anche il concorso per i più piccoli ‘Agricoltura, che avventura”: un invito rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni a vivere la natura e l’ambiente nei laboratori allestiti nelle Fattorie Didattiche e a cimentarsi in testi e disegni. Gli elaborati migliori saranno premiati con ‘gift card’ per ...

Scuola : in Veneto non tornano in aula 7mila bambini non vaccinati : In Veneto sono poco meno di settemila i bambini non vaccinati che oggi non potranno entrare negli asili nido e nella scuole d’infanzia. Il numero emerge nella sintesi dei dati elaborati dalle aziende sanitarie del Veneto che indicano, a inizio settembre, 3.113 bambini in età da asilo nido e altri 3.670, tra i 3 e i 6 anni, pronti per la Scuola d’infanzia, per un totale di 6.783, a cui sarà impedito l’accesso ai servizi ...

