U&D | anticipazioni trono classico | Giulia bacia Daniele

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) È entrata nel vivo l'avventura dei tre tronisti di Uomini e Donne. Tra esterne e confronti anche accesi in studio, stanno pian piano nascendo le prime simpatie o, meglio, le prime scintille. Stando alleapparse sul web a proposito della puntata che è stata registrata in questi giorni e che andrà in onda la settimana prossima, protagonista assoluta saràQuattrociocche. Per iniziare, Maria De Filippi, farà vedere l'esterna dicon Alessandro. Dopo aver visto il filmato, però, nascerà un'accesa lite tra i due perchè la ragazza lo accusa di aver organizzato l'esterna alla spa solo per mettere in mostra il suo fisico e non per interesse nei suoi confronti. Le cose sono andate decisamente meglio nelle altre esterne, in particolare quella con. Per lui, sembra proprio che la tronistaprovi un interesse particolare. Vediamo, stando a ciò che sarebbe ...

Gilles_Simeoni : Accolti da u Merre @vselvini è i nostri parenti Marcel Rocchesani è Jean Michel Ferrandi à u Centru d'implantulugia… - SCBastia : #GruppuTurchinu ?? Eccu u gruppu turchinu per u scontru di dumane in #CDF (giru 5) contr'à u Gallia Lucciana in Fur… - sampdoria : ??U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 7 ottobre 2019 ?? -