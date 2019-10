Telegiornale RDN del 11 10 19

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) AMA, ALLARME DEI SINDACI: CANCELLARE 18 MLN O IL BILANCIO SALTA Non accennano a diminuire le polemiche sul bilancio di Ama. Questa mattina il presidente del collegio dei sindaci della municipalizzata, Mauro Lonardo, ascoltato dalla commissione capitolina Trasparenza, ha fatto chiaramente capire che “se Ama non procedera’ alla cancellazione o alla svalutazione dei 18 milioni di crediti per servizi cimiteriali, Roma Capitale non approvera’ il bilancio 2017 della partecipata”, portando la societa’ ad un passo dalla crisi. “È auspicabile che si chiuda l’istruttoria della Ragioneria- ha aggiunto- altrimenti mandiamo un altro amministratore a schiantarsi”. Per l’opposizione il Campidoglio vuole portare Ama al fallimento. ROMA, CALENDA SI CANDIDA SINDACO: PRONTI A PARTIRE I COMITATI L’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo ...

