Radio Maria crea carta d' identità Gesù Fedeli | e non | in rivolta | ironia e polemiche

Radio Maria crea la carta d’identità di Gesù : “Statura alta e capelli divini”. Sui social si scatena l’ironia : “Cognome: Il Nazareno. Nome: Gesù. Nato il 25 Dicembre a Betlemme, in Palestina. Statura alta, capelli divini”. Così si legge sulla carta di identità di Gesù pubblicata su Facebook da Radio Maria, l’emittente Radiofonica cattolica italiana, che ha ideato un vero e proprio documento d’identità con un ritratto ironico di Gesù, descrivendone anche i segni particolari. La sua cittadinanza, per esempio, è “cielo, terra e ogni luogo”, ...

Radio Maria se la prende con Greta Thunberg : “Giovani - non lasciatevi ingannare” : Nel giorno delle manifestazioni del movimento “Friday for Future” la pagina Facebook di Radio Maria ha postato una foto dell'attivista svedese Greta Thunberg invitando i giovani a “non lasciarsi ingannare”. Cara Greta, dopo che abbiamo buttato Dio nella pattumiera, vogliamo salvare il pianeta? Dopo che lasciamo sopprimere i feti umani, vogliamo proteggere i cuccioli animali?”, scrive l’emittente cattolica.Continua a leggere