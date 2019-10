Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019)distaunaper lasu un go-kart. È dal 2017 che Barbara Moffat ha cercato la verità sull’incidente che ha visto morire la, Kelly Slater. La ragazza si trovava in vacanza a Tenerife con il compagno ed era deceduta dopo essere finita fuori stradaguidava un go-kart a 30 chilometri orari, precipitando fuori pista per sedici metri in un dirupo. La causa ufficiale della morte risulta una distrazione: Kellt si stava facendo un selfieal volante della mini vettura. La madre della vittima ha invece sempre pensato che le cause fossero ben altre. Barbara Moffat ha più volte sostenuto che non sono stati fatti controlli di sicurezza, che laè stata fatta salire con le infradito senza che nessuno la fermasse e con un casco da motociclista che le stava larghissimo, ma soprattutto che non c’erano gomme ...

Cascavel47 : Muore di crepacuore mentre sta combattendo una battaglia giudiziaria per la figlia morta su un go-kart… - TutteLeNotizie : Muore di crepacuore mentre sta combattendo una battaglia giudiziaria per la figlia morta su… - FQMagazineit : Muore di crepacuore mentre sta combattendo una battaglia giudiziaria per la figlia morta su un go-kart -