Manchester | 5 persone accoltellate in un centro commerciale | un arresto

Arrestato a Manchester un uomo che accoltellava persone a caso : cinque feriti : cinque persone sono state accoltellate a Manchester , nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale.Secondo le prime informazioni, non si registrano morti, mentre un sospetto - un uomo - è stato Arrestato dalla polizia dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. Sul caso indaga l’antiterrorismo.Nella zona, ora transennata, sono intervenute diverse pattuglie e alcune ambulanze. Fermato temporaneamente ...

