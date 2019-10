Al supermercato arriva “l’ora di tranquillità” per i clienti con autismo

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un’«ora di tranquillità», in cui le luci sono soffuse, la radio viene spenta, i volumi abbassati, la raccolta dei carrelli e la sistemazione delle scorte sugli scaffali è ridotta al minimo. E nessun annuncio viene trasmesso, se non in caso di emergenza. È l’iniziativa promossa da una delle più grandi catene di supermercati della Nuova Zelanda, Countdown. L’«ora di tranquillità» si ripete una volta alla settimana, il mercoledì dalle 14,30 alle 15,30, ed è stata pensata per le persone cono con problemi di ansia, ma anche per gli anziani che preferiscono fare la spesa in un ambiente più silenzioso e pacato. A lanciare la proposta è stato un dipendente del, che ha un figlio con: dopo un anno di sperimentazione in alcuni punti vendita selezionati, la catena di supermercati adesso ha adottato l’«ora di tranquillità» per tutti e 180 i suoi negozi. «Vogliamo ...

