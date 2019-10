STAR TREK | SHORT TREKS - Recensione Q&A

Comic-Con di New York : i trailer di STAR TREK Discovery - Outlander e Lost in Space : New York Comic-Con 2019 trailer di Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Outlander, Lost in Space Giornata ricca quella di sabato al Comic-Con di New York dove oltre all’annuncio del rinnovo e del ritorno di Lauren Cohan in The Waking Dead, anche altre serie tv hanno avuto il loro spazio. Star Trek Discovery/Picard #StarTrekPicard is coming to @CBSAllAccess on January 23. #StarTrekNYCC pic.twitter.com/bBHq80MTsT — Alex Kurtzman ...

Morto Aron Eisenberg - addio all’attore di STAR TREK : aveva 50 anni : L’attore statunitense Aron Eisenberg, noto per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine“, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è Morto all’età di 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, umile, divertente, enfatica – ha ...

Fusione CBS-Viacom - nasce un colosso con STAR TREK - Mission Impossibile - MTV e i procedurali NCIS : Dopo 13 anni divisi CBS e Viacom si abbracciano di nuovo e danno vita a CBSViacom, colosso da 28 miliardi di dollari che sarà guidato da Robert Bakish, capace di andare da MTV a NCIS, dalle serie d'autore di Showtime ai cartoni animati di Nickleodeon.La Fusione dei due gruppi era inevitabile in un periodo di forti consolidamenti locali e internazionali, in uno scenario televisivo e cinematografico in cui l'acquisizione Disney di 20th Century ...

"Il mio decimo e ultimo film sarà un horror". Quentin Tarantino - tra Kill Bill 3 e STAR Trek : Quentin Tarantino ha sempre detto di volersi ritirare dopo aver diretto 10 film, e ci sono buone probabilità che l’ultimo sia un horror. A riportare la decisione del regista di Pulp Fiction è il Daily Mail. Intervistato dall’Independent per promuovere il suo ultimo film, C’era una volta a Hollywood, il regista cinquantaseienne ha rivelato di trovare l’idea di dirigere un film horror molto allettante. ...