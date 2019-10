Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si è iniziato oggi a giocare all’Isola di Man per il quinto degli otto posti disponibili al Torneo dei Candidati al titolo mondiale previsto per la prima metà del 2020. L’occasione è offerta dal, che si propone (e in buona parte riesce nell’intento) di essere uno tra i più forti, se non il più forte, torneo a sistema svizzero mai organizzato. Di fatto, è come se si stesse parlando dei vecchi tornei Interzonali con base molto allargata rispetto ai loro ultimi anni, in cui proprio il sistema svizzero aveva preso piede. Ci sono due uomini che partecipano soltanto per il montepremi, dal momento che sono l’uno il Campione del Mondo e l’altro il suo sfidante nel 2018, quindi già tra i Candidati di diritto., però, va non molto lontano, se non dalla sconfitta, quantomeno dal trovarsi in una situazione seriamente complicata. Giocando ...

OA_Sport : Scacchi, FIDE Grand Swiss 2019: Magnus Carlsen, esordio vincente col brivido. Bene Caruana. Daniele Vocaturo apre c… - zazoomblog : Scacchi FIDE Grand Swiss 2019: si assegna un posto per il Torneo dei Candidati 2020. Presenti Carlsen Caruana e il… - OA_Sport : Scacchi, FIDE Grand Swiss 2019: si assegna un posto per il Torneo dei Candidati 2020. Presenti Carlsen, Caruana e i… -