Pietro Maso torna con un' intervista sul Nove | ' Il Papa mi ha chiesto di pregare per lui'

Pietro Maso : «Volevo stupire a tutti i costi - per questo ho ucciso i miei genitori» : Chiunque sia nato prima degli anni ’80 certamente ricorda i terribili eventi che nell’aprile del 1991 videro protagonista Pietro Maso: il brutale omicidio dei genitori messo freddamente in atto da Pietro insieme a tre amici, nella operosa e benestante provincia veneta di Montecchia di Crosara. Oggi Nove Racconta propone la storia del protagonista negativo di quella vicenda: l’intervista esclusiva “Pietro Maso – Io ho ucciso”, in prima tv ...

