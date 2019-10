Peter Handke | Gli austriaci hanno ragione a non voler avere a che fare con gente

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019)è diventato, dopo essere stato spesso il favorito, il premio Nobel che voleva abolire proprio il premio Nobel. Lo scrittore è nato a Griffen, in Carinzia, il 6 dicembre del 1942 da padre austriaco e da madre slovena., che vive in Francia a Chaville, si è sempre distinto per il suo spirito polemico, tanto da continuare a rie “la narrativa è eterna, ma forse è vero, il romanzo è morto”. La sua vena polemica emerge anche in una dichiarazione del 2001, pubblicata su News, in cui il neo premio Nobel per la letteratura spiega che “gliperfettamentea nona checoncome me. Vogliono starsene fra di loro! È molto più tranquillo e più bello! Cosa c’entra un estraneo come me? Ogni popolo sente il bisogno di essere lasciato in ...

