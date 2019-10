Il mito di Charlie Chaplin in «Joker» e «Jojo Rabbit»

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Siamo nel 2019, ma anche se morto da 47 anni,detta tendenza. Lo vediamo in una delle sue scene più celebri in un momento di cinema nel cinema di, film a cui 'presta' anche la sua canzone Smile (e sette altri temi musicali del classico Tempi Moderni), mentre il suo Il grande dittatore è il primo riferimento che emerge guardando anche solo il trailer di, film in cui un bimbo, in crisi nel bel mezzo di un campo scuola nazista degli Anni Quaranta, si sceglie Hitler come bizzarro amico immaginario con esiti imprevisti. Le due pellicole,, una Leone d'oro a Venezia, l'altra vincitrice del premio popolare al Toronto Film Festival, fanno entrambe discutere e commuovere critica e pubblico mettendoli volenti o nolenti in contatto con il lato più oscuro della società l'una, della Storia ...

Luciano04595559 : @lefrasidiosho sei un mito!!! ?????????????????????????????????????????? È come diceva il grande Charlie Chaplin: Un giorno senza un sorriso, é un giorno perso. -