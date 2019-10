Giornata Salute Mentale | Asl Rm2 partecipa a evento ‘Matti per la corsa’

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – Domenica 13 al Parco della Caffarella si terrà l’‘Matti per la corsa’, cui parteciperà l’Asl Roma 2, con attività come maratona a staffetta e parcheggiate archeologiche. In occasione dellamondiale della– il 10 ottobre – l’Asl Roma 2 ha collaborato all’‘Matti per la corsa’ che si terra’ domenica 13 ottobre a Roma presso il Parco della Caffarella, ingresso da largo Pietro Tacchi Venturi. Dalle ore 9 si correra’ una maratona a staffetta (gara a squadre) e una gara individuale di 10,5 km. Per le 14.30 e’ prevista la passeggiata archeologica, di circa 5 km, in cui i cittadini saranno guidati dai pazienti del Dipartimento di. Inoltre, saranno presenti alcuni Centri diurni con i gazebo, e tra i premi che verranno assegnati vi saranno anche prodotti ...

