Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus Launcher si aggiorna portando

Shazam per Android si aggiorna e arriva l'attesa novità : ecco la modalità scura : Nelle scorse ore il team di Shazam ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'app dedicata ai dispositivi Android, introducendo la modalità scura

La One UI 2.0 beta con Android 10 dovrebbe arrivare su tutti questi smartphone Samsung : Nelle scorse ore il team di Samsung ha confermato che si prepara a rilasciare una versione beta di One UI 2.0 con Android 10. Ecco su quali modelli dovrebbe arrivare

Outlook per Android arriva su Galaxy Watch : L’ultimo aggiornamento di Outlook per Android, il client email di Microsoft, include il supporto al Galaxy Watch marchiato Samsung. Microsoft Outlook – Dettagli L’interesse di Microsoft per il settore Android ha permesso al colosso di Redmond di diventare uno dei più grandi contribuenti Google Play Store. Le app del pacchetto Office hanno registrato ottimi feedback e un alto numero di download da parte dell’utenza Android. Stando alle ...

L'aggiornamento di sicurezza Android di ottobre arriva su Essential Phone e Google Pixel con varie novità : A distanza di due anni dal lancio di Essential Phone PH1, lo smartPhone continua a ricevere con puntualità gli aggiornamenti di sicurezza mensili

Android 10 non è ancora arrivato su parecchi OnePlus 7 e 7 Pro : Sono passate ormai un paio di settimane dal rilascio della versione stabile di Android 10 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Con lei è arrivata anche la nuova OxygenOS 10.0 ma a quanto pare l’aggiornamento in questione pare essere ancora prerogativa di pochi. Perché di fatto OnePlus non ha rilasciato l’aggiornamento alla decima versione del robottino verde per tutti. Non che sia così strano riscontrare un roll out asincrono, ma le lamentele di molti ...

Un’altra applicazione è arrivata su Android TV : finalmente è arrivato il turno di Yahoo : Android TV è ormai in circolazione da diversi anni e ci sono varie opzioni di streaming video ma fino a questo momento mancava un’applicazione ufficiale di Yahoo. Ebbene, nelle scorse ore questo vuoto è stato finalmente colmato e anche gli utenti Android TV avranno la possibilità di guardare i video pubblicati nella piattaforma di Yahoo attraverso l’app ufficiale. Yahoo: Sports, Finance & News, questo il nome ...

Call of Duty : Mobile è arrivato su Android con mappe multigiocatore iconiche e Battle Royale : Sviluppato da Tencent Games, Call of Duty: Mobile è la versione ufficiale per dispositivi mobili del popolare sparatutto in prima persona per PC e console pubblicato da Activision Blizzard e sviluppato da Infinity Ward. La versione Mobile include alcune fra le più iconiche mappe multigiocatore di Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Modern Warfare (Crash, Hijacked e Nuketown), oltre a varie modalità di gioco: Battle Royale da 100 giocatori, ...

EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie : Motorola Z2 Play finalmente si aggiorna ma la versione è solamente Android 9 Pie: Android 10 invece è testabile sulla serie Mate 10 previa iscrizione al programma Beta della EMUI 10.

La modalità scura inizia ad arrivare su Instagram - anche senza Android 10 : La modalità scura inizia ad arrivare anche su Instagram! Per ora pare sia richiesta la versione 114.0.0.0.24 alpha, ma non necessariamente Android 10: ecco come attivarla sul vostro smartphone.

Con Tasker 5.8.4 arriva il supporto alla modalità scura di Android 10 : Tasker è una delle app più apprezzate dagli utenti Android e con l'ultimo aggiornamento si è arricchita di una feature attesa da tanti. Ecco tutti i dettagli

Con Private Clipboard la funzione di protezione degli appunti di Android 10 arriva su tutti gli smartphone : Dallo sviluppatore easyjoin, Senior Member di XDA Developers, arriva Private Clipboard, app che imita la feature di protezione degli appunti di Android 10

Android 9 Pie arriva ufficialmente su Xiaomi Black Shark : Xiaomi Black Shark, lo smartphone da gaming lanciato lo scorso anno, riceve l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie con diverse novità.

Anche per Redmi Note 7 - Lenovo ZUK Z2 Plus - Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM custom con Android 10 : La community che ruota attorno al colosso di Mountain View si è già messa all'opera e sono diverse le ROM custom basate su Android 10

Android 10 arriva su LG G2 - Asus Zenfone 5Z/6 e su OnePlus 6/6T : LineageOS 17 rinfresca con Android 10 Asus Zenfone 5Z/, OnePlus 6/6T e persino il vetusto LG G2.