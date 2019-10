L'oroscopo dell'amore per i single - 9 ottobre : Scorpione romantico - Acquario critico : L'ingresso della Luna in Acquario rende l'approccio all'amore più avventuroso e frizzante. Una nuova energia positiva nelL'oroscopo dell'amore per i single apre uno scenario molto promettente per la concretizzazione delle nuove storie. Venere transita insieme a Mercurio nello Scorpione e garantisce splendidi momenti di una dolcezza romantica che si miscela a un'intuizione profonda, avviando un progresso interiore che fa approcciare all'amore in ...

L'oroscopo del giorno 9 ottobre - 2ª sestina : la Luna cambia segno - Acquario tra i favoriti : L'oroscopo del giorno 9 ottobre 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. Infatti quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata verso i soli simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In analisi come da prassi il probabile evolversi dei settori della vita quotidiana relativi al lavoro e all'amore: ansiosi di sapere ...

L'oroscopo del giorno - lunedì 7 ottobre : Mercurio verso Sagittario - Acquario fortunato : Durante la giornata di lunedì 7 ottobre, la situazione amorosa dei nativi Gemelli migliorerà sotto ogni punto di vista, mentre Leone riuscirà a chiarire una questione irrisolta che riporterà equilibrio nella vita privata. Bilancia sarà particolarmente ambizioso sul fronte lavorativo, mentre per Sagittario saranno favoriti i viaggi che amplieranno il loro bagaglio culturale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 7 ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : Ariete voltagabbana - Acquario galante : Nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 troveremo Venere passare dallo Scorpione, dove stazionano anche il Sole e Mercurio, al segno del Sagittario, dove faranno compagnia a Giove. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Ariete voltagabbana Ariete: voltagabbana. I nativi durante questa settimana potrebbero cambiare più e più volte la ...

Previsioni astrologiche 8 ottobre : incontri fortunati per l'Acquario - relax per Leone : Martedì 8 ottobre 2019 troveremo la Luna in Acquario mentre Mercurio sarà nel segno dello Scorpione. Marte, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sull'orbita del Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno in Pesci e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Amore 'top' per Gemelli Ariete: indisponenti. La congiunzione Luna-Venere probabilmente andrà ad inasprire i toni ...

Previsioni astrologiche 7 ottobre : Gemelli pimpante - shopping per Acquario : Lunedì 7 ottobre 2019 troveremo la Luna nell'orbita dell'Acquario mentre Marte, Venere ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia. Mercurio transiterà in Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Gemelli pimpante Ariete: sfacciati. Il transito lunare si unirà alle copiose asperità astrali in onda quest'oggi per i nativi che, ...

L'oroscopo del giorno 7 ottobre - previsioni da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Acquario : L'oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio settimana. Sotto la lente, quindi, la giornata di lunedì, valutata in questo contesto in merito ai sei segni interessanti la seconda metà dello Zodiaco. In primissimo piano pertanto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di lunedì in amore e nel lavoro? In questo caso ...

Oroscopo 5 ottobre : rinascita per Bilancia - crisi sentimentale per Acquario : Oroscopo della giornata di sabato 5 ottobre per i dodici segni zodiacali. Le previsioni mettono in luce forti cambiamenti, sia in positivo e sia in negativo che coinvolgeranno soprattutto Gemelli, Bilancia ed Acquario. Per tutti gli altri si preannunciano giornate all'insegna della routine, pur con qualche novità. Previsioni astrologiche del 5 ottobre, prima sestina Ariete: in amore vi sentirete scoraggiati. Regnerà in voi la consapevolezza di ...

L'oroscopo di domani 4 ottobre : Acquario frettoloso - Leone triste : Le configurazioni astrali riassunte nelL'oroscopo di venerdì spingono ciascun segno zodiacale al raggiungimento di un ideale che produca benessere e appagamento. Sia in campo professionale che nella sfera amorosa, un nuovo vigore sprigiona determinazione e una straordinaria energia positiva elargita da Marte ancora per poco in Vergine. Urano in Toro e Mercurio in Scorpione, rivoluzioneranno ciascun simbolo alle prese con l'amore e con gli ...

Previsioni astrologiche - classifica 4 ottobre : Acquario creativo - spese extra per Vergine : Giovedì 4 ottobre 2019 troveremo Giove e la Luna nel segno del Sagittario, mentre Marte sarà in Vergine. Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Sul podio 1° posto Leone: lavoro 'top'. Le questioni professionali andranno, con ogni probabilità, a gonfie ...

Oroscopo Acquario - ottobre : l'amore sarà sottotono - meglio il lavoro : Il primo mese autunnale si rivelerà piuttosto faticoso per l’Acquario, sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i contrasti, anche per chi ha un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Anche per i single gli astri non sono portatori di buone notizie e fare nuovi incontri non sarà semplice. L’ambito lavorativo sarà fonte di stress e preoccupazioni, non mancheranno i momenti di insoddisfazione e disagio. Durante il corso di questo ...

L'oroscopo del giorno 2 ottobre - classifica top e flop : fortuna per Leone - Acquario ok : L'oroscopo del 2 ottobre riporta interessanti posizionamenti astrali. La giornata è messa in risalto dalla Luna crescente nel segno del Sagittario che permane per oltre 48 ore. Lavoro, faccende domestiche, compiti vari e questioni di cuore: sono tante le tematiche coinvolte in questo primo mercoledì ottobrino. Tra i segni che se la caveranno maggiormente spiccano soprattutto quelli d'acqua come Cancro, Scorpione e Pesci. La ruota girerà bene ...

Oroscopo Acquario ottobre : sentimenti sottotono : Inizia il decimo mese dell'anno. Scopriamo l'Oroscopo previsto per il segno dell'Acquario, leggendo le previsioni su amore, lavoro e salute. Di seguito, le stelle e gli astri per il periodo compreso tra il primo ed il 31 ottobre 2019; presenti anche consigli per affrontare bene le giornate in arrivo. Le ultime settimane sono state per l'Acquario di grande recupero. Si è trattato di una ripresa amorosa, lavorativa ed anche psicofisica. Non è ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 1 ottobre : Cancro sensibile - Acquario triste : Le sensazioni amorose entrano in gioco nelL'oroscopo dell'amore per i single di martedì e puntano un riflettore sugli affetti e le possibilità di ciascun segno zodiacale. Nel fiume di emozioni che sprigiona una Luna sensuale in Scorpione, nuove storie prendono forma grazie a un modo di fare magnetico che l'astro d'argento elargisce non solo a Scorpione ma anche a Cancro, Pesci, Capricorno, Sagittario, Bilancia e Vergine. Di seguito le previsioni ...