Netflix torna a offrire un mese di prova gratuito in Italia

Torna il mito di "Breaking Bad". Il cast riunito per il film di Netflix - : Fonte foto: La Presse Torna il mito di "Breaking Bad". Il cast riunito per il film di Netflix 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Dal Regency Village Theatre di Westwood, il red carpet di "El Camino", film sequel alla celebre serie tv in arrivo in Italia dall'11 ottobre

Terminate le riprese di Sabrina 3 su Netflix - breve pausa prima di tornare sul set per la quarta stagione? (foto) : La produzione di Sabrina 3 su Netflix ha ufficialmente chiuso i battenti. Con un post, pubblicato dalla Hollywood North Buzz, il cui scopo è quello di informare i fan sugli spostamenti degli attori e sulle riprese intorno l'area di Vancouver, si apprende che le riprese della terza stagione si sono concluse. Non ci sono ancora dettagli sul rilascio dei nuovi episodi, ma è certo che nel finale vedremo qualcosa di interessante. Da alcune foto ...

Brooklyn Nine-Nine 5 su Netflix a settembre - si torna al 99° distretto dopo lo scampato pericolo della cancellazione : L'attesa per Brooklyn Nine-Nine 5 su Netflix sta per terminare: i nuovi episodi della sitcom poliziesca creata e prodotta da Dan Goor e Michael Schur saranno disponibili in streaming dal 26 settembre, secondo quanto comunicato in un post Facebook dalla stessa Netflix. Le vicende della serie ruotano attorno a Jake Peralta (Andy Samberg), un talentuoso ma immaturo detective del 99° distretto della Polizia di New York, e ai suoi frequenti ...