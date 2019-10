L. elettorale : Di Maio - ‘prima accordo in Parlamento poi dibattito pubblico’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Sul tema della legge elettorale con Zingaretti ci siamo solo detti che affronteremo il tema, ma per quanto riguarda il modello, prima il Parlamento trova l’accordo e poi ne iniziamo a parlare pubblicamente”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai. L'articolo L. elettorale: Di Maio, ‘prima accordo in Parlamento ...

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Umbria - Di Maio mette in guardia i partiti : “Regionali non diventino un trofeo elettorale” : “Io non voglio che l’Umbria diventi un trofeo elettorale, perché la mia impressione è che qualcuno voglia usare l’Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni ‘ho vinto, hanno perso’, oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba essere il modo per rivendicare qualcosa nella politica di Roma”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. L'articolo Umbria, Di ...

Umbria : Di Maio - 'voto per regione non è trofeo elettorale' : Terni, 6 ott. (AdnKronos) - "Io non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale, perchè la mia impressione è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso', oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba

Umbria - Franceschini (Pd) : “Alleanza elettorale? Perché no. Parole di Di Maio importanti” : Se lavoreremo bene possiamo ragionare su una alleanza elettorale, Perché no. La cosa dipende dalla legge elettorale, abbiamo nelle regioni e al Parlamento un turno unico che spinge a alleanze”. Lo ha detto Dario Franceschini alla convention di AreaDem. “Noi vogliamo lavorare per questo, perche contro questa destra pericolosa le forze democratiche devono capire che devono costruire qualcosa che non è una emergenza ma un percorso ...