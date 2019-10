Governo | altri cinque grillini decisi ad andarsene Linea dura di Di Maio | pronto a

Governo - Orlando contro Renzi : “Ultimatum della Leopolda come quelli del Papeete. Se qualcuno ha altri disegni lo dica subito” : “Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c’è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo Governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese”. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Governo : Orlando - 'se qualcuno ha altri disegni lo dica subito' : Rimini, 6 ott. (AdnKronos) – Se rispetto al Governo "qualcuno ha altri disegni lo dica subito". Lo affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, parlando a Rimini alla convention di Democrazia e società'

M5S : Iva non deve aumentare - altrimenti cadrà Governo : Roma – "Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di 'rimodulazione' dell'Iva. Lo ribadiamo per l'ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l'Iva non deve aumentare. Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell'iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo". Così fonti M5s.

SALARIO MINIMO/ E gli altri errori da evitare per il nuovo Governo : Non è ancora chiaro cosa farà il Governo in tema di lavoro. Occorre però evitare errori, visto il rallentamento dell'economia

Almaviva : UilCom - 'cig per altri 4 mesi - da Governo impegno a regolamentare settore' : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - "Niente licenziamenti, così come aveva minacciato Almaviva, e cassa integrazione al 35% almeno sino a marzo del 2020. Ma nell’accordo, appena siglato a Roma, è stato chiesto anche un intervento alla normativa che regola le gare al massimo ribasso, più trasparenza sui v

Sicilia : tutela del territorio - dal Governo Musumeci altri 174 milioni euro per i comuni : Palermo, 22 set. (AdnKronos) - altri 174 milioni di euro a favore dei comuni dell’Isola per la tutela del territorio Siciliano. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha approvato la rimodulazione delle risorse del "Patto per il Sud - Fondo di sviluppo e coesione", elaborata dall'Ufficio contro il dis

Governo : Salvini - 'Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto' : Roma, 19 set. (AdnKronos) – "Molti mi state chiedendo di Conte. Io conosco e stimo Antonio Conte. altri Conte degni di stima non ne conosco". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.

Governo - Paragone : “Sarò spina nel fianco del M5s. Conte? Bellissimo pavone nello zoo Ue. Di Maio? Gestisce qualcosa scritto da altri per lui” : “Perché mi sono astenuto sulla fiducia al Governo? Il mio voto non era fondamentale per far cadere il Governo. Se lo fosse stato, figuratevi se mi sarei astenuto. Questo mi consente di fare una politica nel M5s che, secondo me, tra un po’ vedrà qualcuno svegliarsi dall’ipnosi generale. Certo, se avessi votato no, il processo sulla mia espulsione sarebbe stato più facile per il movimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Se questo era lo schema, il progetto, l’obiettivo, è comprensibile -rivendica il presidente del Consiglio- che tutti coloro che l’hanno ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione e con senso di responsabilità, per evitare al Paese una grave, gravissima incertezza economica, siano diventati nemici”.“Gli amici di ieri, gli interpreti del cambiamento diventano non avversari, ma nemici. ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Conte poi replica con forza a quel coro ‘dignità, dignità’ che in questi giorni è più volte risuonato dai banchi della Lega. “Evocate spesso, e lo ripetete, il concetto di dignità, un concetto veramente molto importante, soprattutto sul piano giuridico, perché, come si dice, è il diritto fondamentale della persona. Ma la dignità, per quanto riguarda il ruolo e le funzioni del presidente del Consiglio, ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – Sull’immigrazione Conte ribadisce la necessità di affrontare il tema in un’ottica di cooperazione con l’Europa e con i Paesi dai quali originano i flussi; rivendica il diritto di proteggere i confini nazionali; afferma l’esigenza di contrastare i traffici illegali; sottolinea l’importanza di rivedere il regolamento di Dublino. Ma soprattutto invita maggioranza, opposizione e tutti i ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – “Ovviamente il Governo -spiega il presidente del Consiglio- non entra nel merito delle inchieste in corso. Per quel che riguarda la competenza del Governo una misura è stata già adottata: è stata istituita presso il ministero della Giustizia una squadra speciale per la protezione dei minori. Riteniamo cioè che sia urgente un monitoraggio della legislazione vigente e un più efficace censimento degli ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos : Roma, 10 set. (Adnkronos) – (di Sergio Amici) – Una replica nella quale riprende i temi Contenuti nelle dichiarazioni programmatiche e chiarisce anche la posizione del Governo sulle questioni etiche che, ribadisce, riguardano il Parlamento. Ma nella quale c’è spazio anche per una presa di posizione politica che naturalmente non può che riguardare, anche se non viene mai nominato esplicitamente, quello che da inizio agosto ...