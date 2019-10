Aggressori Manuel Bortuzzo condannati a 16 anni

Sedici anni ai 2 Aggressori di Manuel Bortuzzo «La sentenza non mi ridà le gambe»|La vicenda|Video : «Questa sentenza non mi ridarà le gambe, ma io sogno di tornare a camminare» ha detto il nuotatore. La procura aveva chiesto una condanna a 20 anni ciascuno, la famiglia un risarcimento di 10 milioni: «Non c’è prezzo per quello che gli hanno fatto».

Spararono a Manuel Bortuzzo : 16 anni ai due Aggressori : Roma – Una condanna a 16 anni di carcere e una provvisionale di 300mila euro a titolo di risarcimento. Questa la decisione del Gup Daniela Caramico D’Auria, nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due 25enni accusati del tentato duplice omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della fidanzata, avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi nel quartiere Axa di Roma. Bortuzzo, colpito da un proiettile alla schiena, ...

Manuel Bortuzzo - la sentenza : condannati a 16 anni i due Aggressori. Riconosciuta la premeditazione : Sono stati condannati a 16 anni Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano imputati per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. L’accusa, sostenuta dalla pm Elena Neri, aveva chiesto per i due aggressori 20 anni. Il giovane nuotatore fu ferito gravemente con un colpo di pistola nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi e rimasto paralizzato alle gambe. Ai due era contetstao il tentato duplice omicidio di Bortuzzo e della fidanzata Martina ...

Manuel Bortuzzo - la sentenza : condannati a 16 anni i due Aggressori : Sono stati condannati a 16 anni Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano imputati per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. L’accusa, sostenuta dalla pm Elena Neri, aveva chiesto per i due aggressori 20 anni. Il giovane nuotatore fu ferito gravemente con un colpo di pistola nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi e rimasto paralizzato alle gambe. Ai due era contetstao il tentato duplice omicidio di Bortuzzo e della fidanzata Martina ...

