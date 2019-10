Fonte : motorinolimits

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il 12° round del, in programma dall’11 al 13 ottobre, si disputa in, sul Circuito San Juan Villicum. Realizzato con un investimento di 170 milioni di pesos, si trova a 22 km a nord dalla città di San Juan, non lontano dalla Route 40 che attraversa verticalmente tutto il Paese. Il tracciato è … L'articolo: l’impegnoinMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : WSBK: l’impegno degli impianti frenanti in Argentina - MotoriNoLimits : WSBK: l’impegno degli impianti frenanti in Argentina -