Traffico Roma del 08-10-2019 ore 08 | 30

(Di martedì 8 ottobre 2019) RALLENTAMENTI PERSUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO ILLUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO, RALLNTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE CENTRO. SULLA TANGENZIALE ESTCONGESTIONATO DALL’USCITA SAN LORENZO FINO A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A TRATTI SULLA STATALE 148 PONTINA DATOR DE CENCI FINO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, SI RALLENTA SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DALLO SVINCOLO PER LA A12CIVITAVECCHIA FINO A VIA DELLA MAGLIANA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA BOCCEA SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA DON CARLO GNOCCHI E VIA GAETANO MAZZONI ...

