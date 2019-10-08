romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-10-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via di Vigna Stelluti, traffico rallentato in prossimità di Via Giustino Fortunato #luceverde #Lazio - zazoomnews : Traffico Roma del 08-10-2019 ore 07:30 - #Traffico #08-10-2019 #07:30 -
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Traffico Roma del 08-10-2019 ore 07:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 08 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA , ESTERNA, IN CARREGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA.. INTENSO IL Traffico LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO, RALLNTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIALE TOR DI QUINTO DIREZIONE ...
Traffico Roma del 08-10-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA , INTERNA.. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CONSUETI RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. INTENSO IL Traffico LUNGO LA CASSIA SI RALLENTA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONAFALE E DAL RACCORDO FINO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO, RALLNTEMANTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA LO SVINCOLO DEL ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 20 : 00 : SI VA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL Traffico SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE, TUTTAVIA TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE IN SMALTIMENTO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA , MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE BREVI CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA PER INCIDENTE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PISANA EINCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E CASILINA. SULLA TANGENZIALE CODE IN ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19 : 00 : CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA , MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE BREVI CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DOPO UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 18 : 30 : UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST PROVOCA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA , CODE ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA LA VIA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO: FRA LARGO TERME DI CARACALLA E VIA CAPITAN BAVASTRO DIREZIONE EUR E PROSEGUENDO IN DIREZIONE DI OSTIA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ANCHE IN VIA BOCCEA CODE PER INCIDENTE FRA VIA CORNELIA E ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 18 : 00 : SI ALLUNGANO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ORA PRESENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE LAURENTINA E CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI PORTONACCIO UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST PROVOCA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 17 : 30 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E CASILINA, AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI AUTO IN FILA SULLA VIA CASILINA, DAL RACCORDO A TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 17 : 00 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE DA QUI FINO A TORRENOVA NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA SULLA TANGENZIALE EST SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 16 : 30 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE DA QUI FINO A TORRENOVA NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA SULLA TANGENZIALE EST SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 15 : 30 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE DA QUI FINO A TORRENOVA NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA SULLA TANGENZIALE EST SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 14 : 30 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’USCITA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 13 : 30 : SI STA IN CODA SULL VIA PONTINA DIREZIONE LATINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA ALTRO INCIDENTE ALLE SPALLE DI CASTEL SANT’ANGELO, ESATTAMENTE IN VIA CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI VIA POMPONIO LETO REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA CITTA’ INTANTO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DI TOR PIGNATTARA , SEMPRE POSSIBILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE. DISAGI IN PARTICOLARE, IN VIA DI PORTA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO DIREZIONE Roma. CODE SULLA COLOMBO TRA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 11 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO DIREZIONE Roma. CODE SULLA COLOMBO TRA ...