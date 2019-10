Terremoto 2009 | restituzioni tasse | Marsilio a Bruxelles per sostenere ragioni imprese

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 8 ottobre 2019) L'Aquila - In previsione del tavolo tecnico che si svolgerà acon i dirigenti della Commissione per la Concorrenza, al quale parteciperanno il Capo di Gabinetto del Ministro agli Affari UE, cons. Fabrizio Lucentini, e il Coordinatore della sezione Aiuti di Stato della Rappresentanza permanente della Repubblica Italiana presso l'UE, dott. Enzo Marongiu, il Presidente della Giunta Regionale, Marco, in questi giorni aper la Settimana europea delle Città e delle Regioni, ha interloquito con entrambi i nostri rappresentanti, al fine di condividere una comune linea di azione e di pressione sulle istituzioni comunitarie. L'obiettivo è quello di giungere finalmente a risolvere il tema della restituzione delledelledel cratere del sisma. "Abbiamo percepito finalmente un clima non pregiudizialmente ostile da ...

FScalmati : RT @CaritasItaliana: #26ottobre, nel decennale del #terremoto aquilano la Chiesa aquilana promuove in collaborazione con @CaritasItaliana i… - caritaslodi : RT @CaritasItaliana: #26ottobre, nel decennale del #terremoto aquilano la Chiesa aquilana promuove in collaborazione con @CaritasItaliana i… - StelvioAntonio : RT @maurizioacerbo: @Presa_Diretta manifesto di Rifondazione Comunista del 2009 con cui contestavamo norma Berlusconi post-terremoto #Abruz… -