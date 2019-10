Siate folli | tagliate i parlamentari!

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nel disinteresse più assoluto del paese radicato nel paese, oltreché nella frenetica rincorsa della politica, quasi tutta, al disinteresse più assoluto del paese da essa sradicato, ma radicato in se stesso, la Camera dei Deputati dovrebbe votare oggi in via definitiva il taglio dei parlamentari. Il

PatriziaBA : SIATE FOLLI, NON DEFICIENTI. AHINOI, SONO DEFICIENTI. - PonPuglia : “Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, alla fine, lo cambiano davvero. Siate… - Rosa64295255 : Non arrendetevi siate affamati siate folli .. steve job -