Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Mamma, campionessa, moglie. Sempre in movimento. Una vita intensa, vissuta con enorme passione, per lae non solo. Iridata individuale 2018 a Wuxi, in Cina (la terza azzurra della spada a riuscirci dopo Laura Chiesa, Atene ’94, e Rossella Fiamingo, Kazan 2014, Mosca 2015), bronzo a squadre 2019 a Budapest,da Carlino, provincia di Udine, ha appena compiuto 34 anni e si ritrova in mano l’entusiasmo di una ragazzina. Dopo aver girato metà Italia per questioni professionali, ha trovato l’oasi felice in quel di Rapallo, con il maestro Cirillo, ma è legatissima alla sua terra d’origine, dove vive ancora la sua famiglia e dove lei si rifugia molto spesso. La spada femminile è trascinata a livello individuale proprio dae da Rossella Fiamingo, ma sembra aver finalmente creato la chimica giusta per conquistare il pass a Tokyoe poi ...

OA_Sport : Scherma, Mara Navarria: “Tokyo 2020? Ho un obiettivo chiaro in testa. La squadra è rinata con tre parole: fiducia,… - usatoscherma : RT @mmcrociere: Una Crociera ????dedicata alla scherma ?? @Costa_Press @costacrociere @mmcrociere - mmcrociere : Una Crociera ????dedicata alla scherma ?? @Costa_Press @costacrociere @mmcrociere -