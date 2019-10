Le linee guida Figc per evitare la responsabilità oggettiva

“Mio figlio cresce bene?” : le linee guida e i campanelli d’allarme da non sottovalutare : Peso, altezza e sviluppo puberale sono i parametri di riferimento per valutare la crescita regolare di un bambino: ne...

Scuola - Cspi boccia le nuove linee guida sull’alternanza scuola-lavoro : “Obbligatorietà introdotto senza adeguate risorse” : Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha bocciato le nuove linee guida sull’alternanza Scuola-lavoro chiamate dall’uscente governo gialloverde “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). Nonostante le modifiche fatte alla prova del nove il documento ha avuto un parere negativo. Tra le criticità emerse il Cspi ha osservato che “la prima esigenza sarebbe quella di prevedere una riconsiderazione ...

Colesterolo - nuove linee guida : come tenerlo sotto controllo : Più basso è meglio. come si combatte il Colesterolo “cattivo“, soprattutto se si ha già un alto rischio cardiovascolare? Oltre 200 sono le ricerche condotte negli ultimi 25 anni che hanno portato alla conclusione più ovvia: più bassi sono i valori di Colesterolo cattivo, più bassa è l’incidenza di eventi cerebro-cardiovascolari. Il lavoro della Società Europea di Cardiologia e della Società europea dell’Aterosclerosi ha ...

Colesterolo “cattivo” alto : nuove linee guida - quali sono i valori ottimali per scongiurare il rischio infarto : Oltre 200 ricerche condotte negli ultimi 25 anni hanno portato alla conclusione che più bassi sono i valori di Colesterolo cattivo (C-LDL) più bassa è l’incidenza di eventi cerebro-cardiovascolari: le nuove linee guida sulle dislipidemie presentate dalla European Society of Cardiology e dalla European Atherosclerosis Society, durante il Congresso in corso a Parigi, hanno si possono riassumere con lo slogan “Lower is better“, ...