Ispezione permessi a chi bruciò 16enne

Il Guardasigilli Bonafede ha investito l'Ispettorato del Ministero a compiere opportune verifiche suipremio concessi a Davide Morrone, condannato in via definiva a 18 anni per l'omicidio di Fabiana Luzzi, avvenuto a Corigliano (CS) nel maggio 2013. Di recente il padre della vittima,Mario Luzzi, aveva scritto al ministro e al Capo dello Stato, esprimendo il suo dolore per idati a Morrone. La vittima aveva 16 anni quando è stata uccisa dal fidanzato 17enne che la accoltellò 20 volte e poi le diede fuoco.(Di lunedì 7 ottobre 2019)