Incontro col giovane palermitano Alessandro Pensabene | ' Sperimentare libera la creatività'

Rai - Incontro tra Nicola Zingaretti e Fabrizio Salini : rivoluzionati i direttori dei tg? : Con il nuovo governo in carica cambiano anche gli assetti e i rapporti con la Rai, costola del potere politico. Pare che - riporta Repubblica - Nicola Zingaretti del Pd abbia incontrato in un clima molto amichevole il dg Rai Fabrizio Salini. Per il momento i direttore dei telegiornali non verranno t

Disabili - federazioni abbandonano il tavolo al Miur sull’inclusione scolastica : “Avevamo un Incontro col ministro - ma se ne è andato” : Mesi di lavoro per organizzare un incontro all’Osservatorio nazionale sull’inclusione scolastica direttamente con il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Ma quando le due principali federazioni italiane di organizzazioni che si occupano di difendere i diritti dei Disabili, Fand e Fish, erano riuscite a ottenere per il 1 ottobre un tavolo di discussione e confronto al Miur, il responsabile del dicastero di viale Trastevere ha lasciato la ...

Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma per un Incontro col pubblico e il Premio alla Carriera : A pochi giorni dal debutto dell'ultima stagione della serie che l'ha portata a trionfare agli Emmy, Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma riceverà il Premio alla Carriera per le sue straordinarie doti di interprete. L'attrice afroamericana sarà ospite della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in scena all'Auditorium Parco della Musica dal 17 al 27 ottobre 2019. Il Direttore Artistico Antonio Monda e Laura Delli ...

Meghan e Harry portano il piccolo Archie all'Incontro con l'arcivescovo Desmond Tutu : “Archie meets Arch”. Con questo titolo in una storia su Instagram, la casa reale mostra i duchi del Sussex Harry e Meghan con il piccolo Archie mentre incontrano l’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la Pace. L’incontro è avvenuto alla fondazione Tutu a Cape Town, in Sudafrica, dove la famiglia è in visita. VIDEO - Archie fa i versi, Harry ride Nel breve filmato si vede Meghan che ...

Giovanni Malagò incontra il ministro Spadafora : “Incontro positivo - c’è volontà di lavorare e di collaborare” : “Un’ora e mezza di incontro molto importante, non solo positivo ma decisamente propositivo. Mi ha colpito la preparazione del ministro. Da parte mia la volontà è quella di lavorare e collaborare senza creare conflitti o problemi, solo evidenziando le situazioni in cui ci sono criticità“. Con queste parole il presidente del Coni Giovanni Malagò si è espresso al termine dell’incontro con il ministro per le Politiche ...

Pd - Zingaretti : “Ho saputo di uscita di Renzi con un whatsapp. Bellanova e Scalfarotto? Mai sentiti”. E parla dell’Incontro col fratello Luca : “L’uscita di Matteo Renzi dal Pd? Ovviamente non me l’ha detto prima della nomina dei due sottosegretari e delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Io ho ricevuto un messaggio whatsapp quando la decisione era stata già presa“. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Sky Tg24, risponde a Maria Latella, a proposito della scissione di Renzi dal Pd. E alla giornalista che gli chiede se è stato avvisato ...

Pietro Taricone - GF : l’Incontro mai svelato. Bignardi : “M’aveva colpito” : Pietro Taricone, Grande Fratello: l’incontro mai svelato con Daria Bignardi prima del reality. Parla la giornalista Tempo di revival per il Grande Fratello, che il 16 settembre ha compiuto 20 anni. Sui profili social del programma in questi giorni stanno comparendo molte clip omaggio dedicate ai momenti salienti dello show e ai personaggi che più […] L'articolo Pietro Taricone, GF: l’incontro mai svelato. Bignardi: ...

Governo - nel pomeriggio Incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non collegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...

Giulia De Lellis : "Il secondo Incontro con Iannone è stato colpo di fulmine" - : Luana Rosato Alla presentazione del suo primo libro, Giulia De Lellis ha ricordato il primo incontro con Andrea Iannone e confessato: "La seconda volta che l'ho visto è stato colpo di fulmine" Lo aveva già detto durante una recente intervista e, oggi, in occasione dell’uscita del suo primo libro, Giulia De Lellis ha raccontato di aver avuto modo di incontrare Andrea Iannone quando era ancora fidanzata con Damante, durante una cena ...

San Siro - mercoledì Incontro tra i club e i capigruppo in Comune : Confronto sul futuro dello stadio di San Siro mercoledì a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra i vertici della squadre Inter e Milan e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. All’incontro che si terrà nel pomeriggio dovrebbero partecipare Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, con dei […] L'articolo San Siro, mercoledì incontro tra i club e i ...

Afghanistan - Trump frena i colloqui di pace : “Ucciso nostro soldato - ho annullato Incontro segreto con Taliban e Ghani a Camp David” : Nelle scorse settimane, sia dai vertici diplomatici Taliban a Doha che dall’inviato di pace americano in AfGhanistan, Zalmay Khalilzad, arrivavano indicazioni riguardanti un’imminente chiusura dell’accordo di pace tra i guerriglieri col turbante e gli Stati Uniti. Una stretta di mano “in linea di principio” c’era già stata, in attesa della definitiva approvazione del presidente Usa, e avrebbe dovuto dare il ...

Carabiniere ucciso - lui e il collega all'Incontro con gli americani disarmati e in bermuda : Senza tesserino, disarmati entrambi, e in bermuda: emerge un'altra verità nella ricostruzione dei fatti che hanno portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nel corso di un intervento con il collega Andrea Varriale. Il Carabiniere è stato ucciso a Roma lo scorso 26 luglio dopo una colluttazione con due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, attualmente reclusi a Regina Coeli in attesa di processo. Elder ...

Carceri di Pescara al collasso - la Uil penitenziaria chiede Incontro a Garante dei detenuti : Pescara - Carcere sempre più sovraffollato, lancio di dosi di droga all'interno del muro di cinta, detenuto che tenta di suicidarsi lanciandosi dal sesto piano, numero di detenuti psicotici sempre più numeroso a fronte di turni dei poliziotti penitenziari massacranti a causa di una carenza organica sempre più grave, conseguenti traduzioni dei detenuti fatte a volte con sole due unità in luogo delle 4 previste ed ...

Ucciso dal padre a 8 anni in un Incontro protetto : l’omicidio del piccolo Federico Barakat : Un colpo di pistola e 9 coltellate hanno strappato la vita di Federico Barakat, 8 anni, nel consultorio ASL di San Donato Milanese. Il piccolo, aggredito dal padre Mohamed Barakat, durante un incontro protetto voluto dal giudice con l'ausilio del servizio sociale, è morto dopo 57 minuti di agonia. La madre, che aveva denunciato suo il compagno per stalking, aveva segnalato dall'inizio il pericolo: "Vuole ucciderlo, non fategli incontrare suo ...