Google applica importanti restrizioni alla navigazione gestuale di terze parti su Android

Il Play Store è ancora pieno di applicazioni dannose - e non è solo colpa di Google : Nonostante il Google Play Store sia molto migliorato nel corso degli ultimi anni, Google fa ancora fatica a gestire il tema sicurezza in maniera egregia. Sarà l’enorme quantità di applicazioni presenti ed il ritmo frenetico con cui ne vengono aggiunte di altre, ma purtroppo continuano ad essere presenti applicazioni sviluppate solo per arrecare danni all’utente. Infatti, secondo l’ultimo report relativo a settembre 2019, sono ...

I malware continuano ad affollare il Play Store : 25 applicazioni segnalate a Google : Questa settimana due ricercatori di Symantec Threat Intelligence hanno rivelato di aver segnalato a Google un gruppo di 25 applicazioni Android dannose disponibili tramite Google Play Store che eludono il rilevamento durante lo screening di sicurezza. Al primo avvio dopo l'installazione queste app scaricano in remoto un file di configurazione dannoso che visualizza annunci a pieno schermo anche quando le app sono state chiuse. L'articolo I ...

Google - Corte Ue dà ragione al colosso : il diritto all’oblio non si applica a livello globale. Ma vale per tutti gli Stati membri : Google non dovrà applicare il diritto all’oblio a livello globale. A deciderlo la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata in merito a una questione sollevata dal Consiglio di Stato francese. Il colosso tecnologico quindi non dovrà deindicizzare, cioè rimuovere i collegamenti, che rimandano a informazioni o contenuti lesivi su un certo utente, “su tutte le diverse versioni del suo motore”, ma solo, dopo ...

Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni con adware : Il team di Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni che insieme sono state scaricate ed installate oltre 1,5 milioni di volte dagli utenti Android L'articolo Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni con adware proviene da TuttoAndroid.

Google rivoluziona Jamboard : lo scopo è farlo assomigliare alle applicazioni G Suite : Google ha deciso di rinnovare, di portare una ventata di aria fresca, a una tecnologia non esattamente nota ai più ovvero Jamboard. Quest’ultimo è sostanzialmente un touchscreen 4K da 55 pollici dedicato a un uso professionale il quale dispone di applicazioni proprie. Proprio le app sono al centro di questo rinnovamento visto che la compagnia […] L'articolo Google rivoluziona Jamboard: lo scopo è farlo assomigliare alle applicazioni ...