Fonte : quattroruote

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Protagonista del diario di bordo di questaè la4x4. Impossibile confonderla con la tradizionalea trazione anteriore, grazie a unestetica che fa di tutto per sottolineare il temperamento avventuroso di questa versione. Oltre allirrinunciabile assetto rialzato, fondamentale per guidare in maniera più disinvolta quando si abbandona lasfalto, la4x4 sfoggia fascioni paracolpi anteriori e posteriori specifici e cerchi di lega da 15" bruniti. Per la guida in off-road la4x4 si affida a una trazione integrale intelligente. Significa che la motricità viene trasferita allasse posteriore soltanto in caso di necessità. Ovvero quando le ruote anteriori perdono grip e necessitano di una spinta in più. Non ci sono veri e propri autobloccanti, ma il Pandino può contare comunque sul differenziale elettronico, che frena la singola ruota per ...

Capuaonline : Caserta. Concessionaria Fiat Amica. Nuova PANDA Trussardi ! Solo per le prime vetture, in omaggio il Welcome Kit TR… - quattroruote : #Buongiorno! La protagonista del #DiarioDiBordo Video di questa settimana è la #Fiat #Panda Cross 4x4… - dinoadduci : Fiat Panda - Una settimana con la Cross 4x4 Twinair [Day 1] - VIDEO -