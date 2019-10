ROMA | SCROFA UCCIDE UOMO | GRAVE BIMBO 50enne voleva fargli vedere maiali appena nati

ROMA - scrofa uccide uomo e ferisce bambino/ Era nel recinto di un allevamento abusivo : Roma, scrofa uccide uomo di 50 anni e ferisce bambino di 2 anni. Era in un allevamento abusivo. Ora il piccolo è ricoverato in gravi condizioni a Tivoli.

A ROMA una scrofa ha ucciso un uomo e ferito un bimbo di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico a vedere i maialini appena nati. Ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, sono stati aggrediti dalla scrofa che ha fatto cadere l’uomo per terra. Poi lo ha morso ferendolo mortalmente e ha ferito gravemente il bimbo. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio in un insediamento tra la campagna a Corcolle, estrema periferia di ...

ROMA - scrofa in allevamento abusivo uccide un uomo davanti a bimbo di 2 anni : Incidente mortale alla periferia di Roma, dove un uomo di 50 anni è morto e un bimbo di due anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stati aggrediti da una scrofa allevata in un insediamento abusivo a Corcolle. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tivoli. Da una prima ricostruzione l’uomo voleva portare il figlio di un suo amico a vedere i maialini appena nati, ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, ...

Scrofa uccide un uomo e ferisce gravemente un bambino a ROMA : Tragedia a Corcolle, nei pressi della Capitale, dove un 50enne rumeno è stato ucciso da una Scrofa nel tentativo di salvare un bambino di due anni, che era stato gravemente ferito dall'animale. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della Compagnia di Tivoli. Secondo quanto si apprende, il 50enne rumeno - che era andato a trovare alcuni parenti in un terreno agricolo in via Lunano, a Corcolle - avrebbe accompagnato il bambino di due anni, ...

ROMA - scrofa uccide uomo e ferisce bimbo : 19.12 Un uomo di 50 anni è morto e un bimbo di 2 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stati aggrediti da una scrofa allevata in un insediamento abusivo a Corcolle, periferia di Roma. Sul posto i carabinieri di Tivoli. Da una prima ricostruzione l'uomo aveva aperto il recinto con l'animale ed era entrato col bimbo per vedere dei maialini quando la scrofa lo ha fatto cadere e morso, ferendolo mortalmente e poi aggredendo il bimbo.