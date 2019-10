Quella con Gabriele Rossi è un’amicizia speciale Gabriel Garko si rivela a

Conte : «Il calcio è uno sport non una guerra. Agnelli ha dato importanza a Quella petizione - ha sbagliato» : Il calcio è uno sport non una guerra. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Che gara si aspetta contro questa Juve? “Si affrontano due squadre che sono in testa e che hanno fatto meglio delle altre. Siamo però solo alla settima di A, tutti i valori verranno fuori più avanti. Il tempo dirà quali sono le nostre ambizioni. Serve coraggio” Gara già ...

MotoGp - Rins mette in guardia Dovizioso : “la mia intenzione è Quella di finire secondo nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha rivelato di voler chiudere al secondo posto nella classifica mondiale, attaccando Dovizioso nelle gare che mancano da qui alla fine dell’anno Alex Rins ha un obiettivo ben preciso per questo Mondiale 2019, ovvero quello di chiudere al secondo posto della classifica piloti, scavalcando Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Un compito non semplice, visto che mancano cinque gare alla conclusione e i punti ...

Napoli - la storia è sempre Quella : grande con le grandi e piccolo con le piccole - ma c’è un precedente… : Ci risiamo. Come sempre. Ormai è diventata un’abitudine. Napoli grande con le grandi e piccolo con le piccole. Ecco l’articolo. Bello e pronto. Basta questo, non serve altro. Si potrebbe chiudere così. Già rende l’idea, ma non basta. Non si è mai visto un editoriale tanto corto. E allora approfondiamo. Parliamo di un Napoli anomalo, ‘double face’. Quando ci si aspetta il salto, regredisce, quando si pensa ...

Sconcerti : Quella dell’Inter è stata una piccola lezione di calcio moderno : Mario Sconcerti fa un’accorata difesa dell’Inter, se ne avesse bisogno, dopo la sconfitta con il Barcellona in Champions non cambierei adesso l’Inter col Barcellona. L’Inter sta nascendo, il Barcellona ha gli acciacchi di Messi e la poca fantasia del suo allenatore, dimostra l’anzianità dei suoi titoli. Il Barça non ha giocato, ha simulato un vecchio calcio d’autore in cui non è previsto il tiro e nessuno, nemmeno i migliori possono ...

I giovani digitano sulla tastiera dello smartphone alla stessa velocità che con Quella fisica : I giovani di età compresa fra 10 e 19 anni digitano sulla tastiera virtuale dello smartphone a una velocità vicina a quella sulla tastiera fisica del computer. Rispetto alla generazione dei loro genitori, possono digitare circa 10 parole al minuto più velocemente. I risultati, per certi versi sorprendenti, sono frutto di uno studio condotto dall’Università di Aalto, dell’Università di Cambridge e dell’ETH di Zurigo che ha ...

San Raffaele - Ladaga su assoluzione Angelucci : “Inaccettabile Quella giustizia che gioca con la pelle delle persone” : Roma- “In Italia la giustizia è lenta, ma arriva sempre. Sia in un caso che nell’altro”. Così Salvatore Ladaga, consigliere comunale veliterno di Forza Italia, e membro del CAL (Consiglio Autonomie Locali), commenta la sentenza di assoluzione con formula piena di Antonio Angelucci, deputato di Forza Italia. “Conosco gli Angelucci da una vita: si tratta di gente per bene, che ha sempre fatto del lavoro e del fare impresa un obiettivo ...

L'Italia fiscale non ha nulla da spartire con Quella reale : Il clou della manovra di bilancio 2020 – il relativo dibattito si svolgerà per ore nei talk show televisivi – riguarda i 7 miliardi attesi dal contrasto all’evasione fiscale (mediante l’incentivazione dell’utilizzo della moneta elettronica). Come sarà resa possibile l’operazione rimane ancora nel vago, anche se non mancano le rassicurazioni: non dovrebbero esserci penalizzazioni per chi usa il ...

Roma - Petrachi e Quella trattativa con l’Inter per Dzeko : era ancora dirigente del Torino - ora rischia una squalifica : Petrachi ha ammesso di aver trattato Dzeko con l’Inter come d.s. della Roma, ma era ancora sotto contratto con il Torino: la procura federale apre un’inchiesta sulla vicenda Durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan a Ginaluca Petrachi sfuggì una frase particolare in merito alla trattativa con l’Inter per la cessione di Dzeko. Niente che vada oltre i compiti di un direttore sportivo. Peccato che ai tempi della trattativa, ...

Domenica In - Mara Venier e Quella simpatia per Silvio Berlusconi : eppure - in Rai... : Quando si scrive di Mara Venier, classe 1950, lo si fa sempre pensando ad una donna solare, con un' energia pazzesca, ad una grande professionista, piena di entusiasmo e autoironia. Dopo quattro anni, l' anno scorso è tornata alla guida della sua amata Domenica In, situazione replicata anche quest'

Conte ritrova il suo passato : Quella Juve che ha reso grande : La data era stata cerchiata in rosso, alla Rino Tommasi, con il calendario ancora fresco di compilazione. Tutti a segnare domenica 6 ottobre, giorno di Inter-Juventus. Giorno del primo incrocio di Antonio Conte con la sua ex squadra, quella che aveva fatto grande prima da giocatore e poi da allenato

Maurizio Costanzo - l'attentato a Roma e quel ricordo su Berlusconi : "Quella sua telefonata" : Silvio Berlusconi iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Firenze per l'attentato di via Fauro ai danni di Maurizio Costanzo. Una bomba che gira da pochi giorni, ma che in realtà era latente da tempo. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano nel maggio del 2018, Costanzo ricordò

Quella per l'ambiente è una sfida per tutti. La politica dovrà dare risposte concrete : Quella del clima è una sfida globale, non una questione di parte, e richiede il contributo di tutti. politica, cittadini, imprese, forze sociali, associazioni. L’ambiente, infatti, non è un settore ma una questione trasversale che riguarda l’innovazione, la salute, lo sviluppo, la sicurezza dei cittadini sui territori e l’equità sociale, in cui attraverso la formazione e la ricerca ha un ruolo ...

Istat : “A settembre ripresa della fiducia dei consumatori ma cala Quella delle imprese. Per la manifattura è ai minimi da 5 anni” : Lieve ripresa, a settembre, dell’indice del clima di fiducia dei consumatori. Ma registra al contrario un lieve calo quello delle imprese. In particolare per la manifattura scende al livello più basso dall’ottobre del 2014, cioè da quasi cinque anni. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dall’Istat. Per i consumatori l’indice segna su agosto un “contenuto aumento” (da 111,9 a 112,2), mentre si registra una diminuzione ...

Scritta shock a Pietralata contro Anna Frank : ‘dobbiamo trovare Quella bugiarda’ : Roma – Ancora una Scritta offensiva contro Anna Frank, la giovane ebrea tedesca simbolo della Shoah. Questa volta è apparsa nei pressi di via dei Durantini, a Pietralata, zona est di Roma. ‘Entriamo senza bussare come nelle soffitte di Amsterdam perché dobbiamo trovare quella bugiarda di Anna Frank’, si legge su un muro del quartiere. “Un gesto che riporta a tempi bui della storia dell’umanità. La sindaca Virginia Raggi e la presidente del IV ...