Orlando:no ultimatum o si sfascia tutto

"Non è che se unlo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: glinon vanno lanciati, perché sennò si". E' il messaggio che, vicesegretario del Pd, manda a Renzi parlando alla Festa nazionale di Dems a Rimini. Poi rincara riguardo al dibattito sul cuneo fiscale: "Io non so cosa abbiano fatto di male i lavoratori dipendenti a Italia Viva, ma la pervicacia con la quale si insiste nell'eliminare la misura", che va "nella direzione giusta, è "sospetta e incredibile".(Di domenica 6 ottobre 2019)