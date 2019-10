Meret a Sky | «Non va bene il pareggio Inter-Juve? Pareggio»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il portiere del Napoli Alex, autore di un’ottima prestazione oggi contro il Torino nonostante gli azzurri non siano riusciti ad andare oltre al, ha parlato a Sky Sport Parata decisiva? «È stato un bel tiro angolato di Ansaldi, passato in mezzo a qualche giocatore, ma ero in traiettoria e sono riuscito a deviarla. È stato importante per il risultato» Il risultato? «Non vail, volevamo i tre punti, ma non meritavamo di vincere, abbiamo fattoin fase difensiva e nonin attacco. Giocando ogni tre giorni in un mese si è sentita un po’ di stanchezza, nel secondo tempo non abbiamo avuta la stessa intensità. Lo 0-0 è stato giusto»? «È meglio un pari, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e alla prossima partita» L'articoloa Sky: «Non vail» ilNapolista.

