Intelligence | Renzi | ‘Conte dia delega su Servizi’

(Di domenica 6 ottobre 2019) Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “I Servizi segreti italiani vanno messi in condizione di lavorare e sono in stragrande maggioranza degli straordinari professionisti. Personalmente penso che il presidente del Consiglio, in generale e nello specifico quello di adesso, farebbe bene a dare la. Suggerisco, nell’interesse del presidente del Consiglio, di avere un signor professionista che si occupi di queste cose e di non metterci sempre lui in mezzo”. Lo ha affermato Matteo, ospite di ‘In mezz’ora’ di Lucia Annunziata su Raitre. L'articolo, ‘Conte diasu Servizi’ CalcioWeb.

