È scomparso il Napoli consapevole | non è una questione di moduli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Non era unadi schema di gioco, del resto il calcio non è numerini. Ma è una magra consolazione. È successo qualcosa al. È una squadra che sembra aver smarritozza. Forse la risposta sta nella frase di Ancelotti: «Prima segnavamo con disinvoltura e subivamo molte reti, adesso sta avvenendo l’esatto contrario». Che cosa è successo? Che per alzare l’attenzione in difesa abbiamo perso qualcosa in fase offensiva? Può essere. Fatto sta che ilha pareggiato zero a zero una brutta partita a Torino. È incomprensibile come si sia arrivati a questo punto, dopo la vittoria sul Liverpool per 2-0 e il 4-1 al Lecce. Sembrava una squadra in grado di giocare col pilota automatico,di poter andare in porta come e quando voleva. Ne ha segnati quattro a Firenze, tre in rimonta in casa contro la Juventus. Oggi sembra una squadra bloccata. ...

ricordosospeso : RT @a_bassolino: È scomparso a 94 anni Ferdinando Bologna, grande storico dell’arte e Maestro di intere generazioni. Nel marzo 1997 gli abb… - IAMCALCIONAPOL : Giugliano in lutto: è scomparso il presidente Sestile #napoli #iamcalcionapoli #iamcalcio - MilesiGraziana : RT @QuizzArt: Cosa veniva a farci lo scozzese Frank Bauer a #Napoli prima che la città inventasse la pizza Margherita e cantasse ‘O sole mi… -