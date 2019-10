Pierluigi Rotta e Matteo Demenego | i due poliziotti uccisi a Trieste

Poliziotti uccisi in questura a Trieste - Pierluigi Rotta raggiunto da due colpi. Tre proiettili per Matteo Demenego : All'indomani della sparatoria all'interno della questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani...

Trieste - Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - i due agenti uccisi : Avevano 34 e 31 anni Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi in una sparatoria davanti alla Questura di Trieste per mano di Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli erano in attesa di essere interrogati in relazione a un furto avvenuto in mattinata. (GUARDA LA FOTOGALLERY - IL MESSAGGIO DI MATTARELLA - L'AUDIO DALLA QUESTURA: ...

Sparatoria Trieste - chi sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta : Avevano 34 e 31 anni Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi in una Sparatoria davanti alla Questura di Trieste per mano di Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli erano in attesa di essere interrogati in relazione a un furto avvenuto in mattinata.\\Pierluigi Rotta era figlio di un poliziotto - L’agente scelto Pierluigi Rotta, 34 anni, ...

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - chi sono i due agenti morti nella sparatoria di Trieste : Poco più di trentanni, uno nato in provincia di Napoli e l’altro vicino a Roma. I due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste si chiamavano Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Rotta, 34 anni di Pozzuoli, era figlio di un poliziotti in pensione. Demenego, invece, aveva appena compiuto 31 anni il 29 settembre scorso. Era diventato poliziotto con il 186esimo corso allievi agenti ed era stato assegnato a Trieste il 24 settembre del 2013. Tra ...

Trieste - spari in questura : Morti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego - fermati i killer : Si tratta dell’agente scelto Pierluigi Rotta, di Napoli, e dell’agente Matteo De Menego, di Velletri: avevano 34 e 31 anni. Un loro collega è stato ferito lievemente a una mano. Due dominicani portati in questura avrebbero avuto una colluttazione. Sfilata la pistola ad un agente è partita la sparatoria. spari e panico poco prima delle 17 a Trieste. Due uomini, due fratelli dominicani, convocati in questura per alcuni accertamenti riguardo ...