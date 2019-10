Si cala dalla finestra con una corda e fugge in moto | la rocambolesca evasione dal

‘Miracolo’ dell’Aeronautica Militare : uomo in pericolo di vita portato in volo dalla Puglia a Roma - gli organi sono arrivati dalla calabria : Si è concluso da poche ore il soccorso aereo richiesto oggi alla sala operativa dell’Aeronautica Militare per salvare la vita ad un uomo pugliese di 45 anni. Il trasporto del paziente è stato preceduto da un altro intervento urgente, già alle prime ore dell’alba, per consentire il trasporto di un organo dalla Calabria a Roma. Entrambe le missioni aeree sono state effettuate con un Falcon 50, velivolo in servizio d’allarme del 31° Stormo di ...

Lucca - muore cadendo dalla scala in terrazza : Simone lascia tre figli : Simone Castagnini, 52enne, stava effettuando alcuni lavori nella propria casa quando è avvenuto il tragico incidente; è stato rinvenuto almeno un’ora dopo dalla moglie Elena al rientro nella loro abitazione. Lutto a Forte dei Marmi dove era nato e lavorava.Continua a leggere

Il supersucco antiossidante dalla calabria alla Camera di Commercio di Bologna : Il “Tris Energy Juice” bio, prodotto dall’Azienda Agricola Patea di Brancaleone (RC) in sinergia con la filiera multiregionale del Goji

Natante inizia ad imbarcare acqua : diportisti in difficoltà soccorsi dalla Guardia costiera in calabria : Tre diportisti erano in difficoltà dopo che il loro Natante ha iniziato ad imbarcare acqua. In loro soccorso, nel tratto di mare antistante il comune di San Ferdinando, è arrivata la Guardia costiera di Gioia Tauro. Ricevuta la segnalazione dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, una motovedetta specializzata nella ricerca e nel soccorso anche in condizioni meteo-marine avverse ha preso il largo raggiungendo il luogo ...

Avellino - tentano di evadere dal carcere con lenzuola calate dalla finestra : Ignazio Riccio Il piano è stato sventato dai secondini, che, insospettiti dagli atteggiamenti dei malviventi, hanno ispezionato la cella impedendo ai tre di fuggire Il tentativo di evasione è stato bloccato all’ultimo momento dagli agenti della polizia penitenziaria di Ariano Irpino, nell’Avellinese. Tre detenuti del carcere avevano calato delle lenzuola dalle finestre con le sbarre segate ed erano pronti a scendere giù. Il piano è ...

Il caso dei tre vulcani sottomarini scoperti a 15 chilometri dalla costa calabrese : Uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, finora sconosciuto, sviluppatosi a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese lungo una faglia della crosta terreste. È la scoperta fatta dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, illustrata in uno studio selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS - Earth & Space Science News. Tale complesso vulcanico, ...

Tre vulcani finora sconosciuti scoperti a 15 chilometri dalla costa tirrenica della calabria : È a soli 15 chilometri dalla costa tirrenica calabrese uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani. Sviluppatosi dalla fusione di materiale proveniente dal mantello lungo e, in particolare, da una profonda frattura della crosta terrestre questo complesso era finora sconosciuto. È quanto comunica Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il complesso è formato da tre montagne principali, chiamate Diamante, Enotrio e Ovidio, ...

Vieni da Me - Alba Parietti fa calare il gelo dalla Balivo : "Ma veramente la Rai ti paga per questa roba?" : Alba Parietti, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, è stata protagonista della nuova rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Verso la fine dell’intervista la Parietti è rimasta stizzita dall’intervento del Criticonte (Daniele Radini Tedeschi, nuovo acquisto nel cast fisso del program

Casino Royale al Franchi - il Napoli cala il poker d’assi : una splendida Fiorentina tradita dalla difesa : La squadra di Ancelotti risponde colpo su colpo alla Fiorentina, prendendosi tre punti pesantissimi con un pirotecnico 3-4 Gol e spettacolo, emozioni e continui ribaltamenti di fronte. Fiorentina-Napoli è un film da vedere tutto d’un fiato, un romanzo appassionante e pieno di colpi di scena, concluso con una testata facile facile di Lorenzo Insigne che sancisce il 3-4 finale. Jennifer Lorenzini/LaPresse Gli azzurri si prendono ...

Si addormenta sul materassino in calabria e si risveglia in Sicilia. Salvato dalla Guardia Costiera : Si addormenta sul materassino in Calabria e si sveglia in Sicilia. Un ragazzo di 28 anni è stato Salvato nello Stretto di Messina dagli uomini della Guardia Costiera dopo essere stato trascinato a largo dalle correnti con il suo materassino nella giornata di ieri.L’uomo si era appisolato sul materassino galleggiante a Scilla; di lui si erano perse le sue tracce nel pomeriggio di sabato quando un amico ha avvertito la Capitaneria di ...

calabria - barca incagliata ai Laghi di Sibari : soccorsa dalla finanza : Paura in Calabria dove una barca era rimasta incagliata ai Laghi di Sibari. L’equipaggio di una vedetta costiera del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia della guardia di finanza, di stanza presso la Sezione operativa navale di Corigliano Calabro (Cosenza), durante una crociera di servizio ha intercettato una richiesta di soccorso inoltrata da diportisti in difficoltà a bordo di una barca a vela, con motore in avaria, incagliata sugli ...

I lombardi pagano più tasse - il gettito più basso dalla calabria : Sono i cittadini lombardi a versare più tasse al fisco. Nel 2017 (ultimo anno in cui i dati sono disponibili), ogni residente ha pagato 12.297 euro

Europei Ciclismo 2019 – Ellen van Dijk cala il poker nella crono femminile élite - Vittoria Bussi fuori dalla top ten : Quarto successo consecutivo per l’atleta olandese che conferma i pronostici della vigilia e si prende l’oro, solo undicesima l’azzurra Bussi La cronometro femminile élite agli Europei di Ciclismo di Alkmaar se l’aggiudica Ellen van Dijk, la favorita numero uno della vigilia. L’atleta olandese si prende la quarta medaglia d’oro consecutiva in questa specialità, confermandosi campionessa d’Europa ...