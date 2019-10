Riccardo Gagliolo | il Vichingo italiano che giocherà con la Svezia

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) È sempre merito delle mamme. Anche stavolta.è un calciatore di 29 anni, gioca da tre anni nel Parma dopo aver speso gran parte della sua carriera nelle serie minori. È uno fra i tanti, con una fortuna, però. Sua mamma Eva è svedese. E- nato ad Imperia e cresciuto in Italia - qualche anno fa (2015) ha preso la doppia cittadinanza. Ha pensato: non si sa mai, magari un giorno mi servirà. Quel giorno è arrivato. In queste oreha ricevuto un regalo inaspettato: la convocazione con la nazionale svedese. Il c.t. Janne Andersson da tempo lo stava facendo seguire dai suoi osservatori, che hanno stilato relazioni positive sulle sue prestazioni. E così è arrivata la chiamata per i due prossimi impegni della, impegnata la prossima settimana nelle gare di qualificazione a Euro 2020 contro Malta e Spagna. L'euforia diIl difensore del ...

