Sicilia | dissesto idrogeologico | la Regione interviene a Carlentini

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Una trafila burocratica iniziata nel 2005 per la ricerca di finanziamenti utili alla messa in sicurezza del centro storico di, nel Siracusano. Ma solo oggi la situazione si è sbloccata, grazie all’Ufficio contro ilguidato dal presidente dellana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce. E’ stata infatti aggiudicata al raggruppamento di professionisti coordinato dalla Eidos Consulting di Agrigento, la progettazione esecutiva per il consolidamento del versante su via Giovanni da Procida. Si tratta di un’area con classificazione R4 ossia a elevato rischio – a quattrocento metri circa dal Parco archeologico Leontinoi – e che negli ultimi anni ha subito un progressivo spopolamento anche per effetto delin atto. Proprio in questa zona diil terremoto del 13 dicembre 1990 provocò la morte di ...

venti4ore : Sicilia: dissesto idrogeologico, dalla Regione 70 milioni per i centri abitati (2) - venti4ore : Sicilia: dissesto idrogeologico, dalla Regione 70 milioni per i centri abitati - polkigryne : RT @Gauro5: 36 miliardi da spendere per: -SS1/6 Calabria -parte Napoli-Bari -Alta velocità Veneto-Lombardia -Terzo valico ligure -ferrovie… -