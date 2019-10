Reddito di cittadinanza e pensione | integrazione domande | il comunicato Inps

Reddito cittadinanza - da venerdì i beneficiari che hanno fatto domanda a marzo devono fare l’integrazione per non perdere il sussidio : I beneficiari del Reddito di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel mese di marzo devono fare un’integrazione per poter continuare a percepire il sussidio senza sospensioni. Il modello che hanno utilizzato i primi richiedenti infatti è stato poi modificato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto legge istitutivo del Reddito di cittadinanza. La legge di conversione ha previsto ...

Trieste - bevono e poi picchiano la barista : non accettava la card del Reddito di cittadinanza : I due clienti, un uomo e una donna, avrebbero esibito una tessera del reddito di cittadinanza per pagare le consumazioni e al rifiuto dell'esercente è scoppiata la rissa nel locale di Trieste. La barista è stata presa a schiaffi dalla donna, che poi ha tentato la fuga col compagno. Sono stati arrestati.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - necessario l'aggiornamento dati per le domande presentate a marzo : Per chi ha presentato domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo, e dopo che questa è stata accolta, l'erogazione del sussidio, per il corrente mese di ottobre, è a rischio. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps) ha infatti reso noto che a partire da venerdì 4 ottobre sarà possibile procedere con l'integrazione della domanda di Reddito (e di pensione) di cittadinanza, presentata a marzo, che è necessaria in quanto poi ...

Caserta - utilizzavano Reddito cittadinanza in sexy shop : Nel corso di un recente servizio da parte di Striscia la notizia, Luca Abete si è occupato del caso dei cosiddetti "furbetti" del reddito di cittadinanza. A Caserta, alcuni individui che godono di tale aiuto da parte del Governo, sono soliti usufuire della card in maniera illecita, almeno secondo le norme vigenti, come l'acquisto di materiale pornografico all'interno di sexy shop. In effetti, il regolamento parla chiaro e indica un elenco di ...

Pensione e Reddito di cittadinanza sospesi se non si integra la domanda entro 21 ottobre : Un messaggio molto importante per i percettori di reddito o Pensione di cittadinanza è stato emanato dall'Inps ieri 2 ottobre 2019. Nella comunicazione ufficiale dell'Istituto Previdenziale, pubblicato sul suo sito ufficiale, l'Inps avverte i beneficiari del sussidio che occorre integrare le domande presentate a marzo per continuare a riceverlo anche per i prossimi mesi: il sussidio è stato erogato per i primi richiedenti in base ad un regime ...

Reddito di cittadinanza - domande da integrare entro il 21 ottobre : chi deve farlo e come : I beneficiari del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel mese di marzo dovranno integrare la loro documentazione aggiungendo alcune informazioni. Per farlo dovranno collegarsi al sito dell'Inps e aggiornare i loro dati. Ecco chi deve modificare la propria domanda e come farlo.Continua a leggere

Prende il Reddito di cittadinanza ma spaccia droga : arrestata 53enne di Prato : Percepisce il reddito di cittadinanza e abita in un alloggio popolare, ma arrotondava spacciando la droga. arrestata una donna di Prato di 53 anni droga hashish spaccio di droga Raffaello Binelli ?Url ...

Brigatista Saraceni - Catalfo (ministra Lavoro) : “Reddito di cittadinanza? Ora un tavolo con Guardasigilli per dare risposta alla vicenda” : “Conclusa questa seduta di sindacato ispettivo, tornerò al Ministero del Lavoro per coordinare, di concerto con il Ministero della Giustizia e l’Inps, l’apposito tavolo tecnico per garantire una pronta risposta, anche normativa, per questa vicenda e per tutti quei casi analoghi che potrebbero verificarsi, sia pure nel doveroso rispetto della cornice costituzionale”. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in risposta a ...

Reddito di cittadinanza 2020 : modifiche requisiti in vista - il caso Saraceni : Reddito di cittadinanza 2020: modifiche requisiti in vista, il caso Saraceni Il caso della concessione del Reddito di cittadinanza a Federica Saraceni, ex delle Brigate Rosse e attualmente agli assistenti domiciliari, ha generato diverse polemiche, tanto da indurre il governo a ritenere più che congrua una modifica dei requisiti di accesso al beneficio a partire dal 2020. Ne ha parlato Luigi Di Maio e sulla questione si è pronunciata anche ...

Lo scandalo del Reddito di cittadinanza alla ex brigatista : Non so quale sia il modo migliore per impressionare l’opinione pubblica e lucrare sulla vicenda: “brigatista in panciolle riceve soldi dallo Stato”? Oppure, più direttamente: “Uccidi e ti sarà dato”? In un caso o nell’altro, e nei molti altri casi in cui la vicenda è rimbalzata sui giornali, prevale

La cattiva coscienza di Salvini su Reddito di cittadinanza e terrorismo : Roma. L’imbarazzo gli scolpisce il viso, a Nicola Molteni. “Dai, su, fate i bravi, non ci chiedete nulla”, sospira il colonnello leghista, già braccio destro di Matteo Salvini al Viminale, mentre dribbla i cronisti in Transatlantico. Guardandosi bene, però, dall’entrare in Aula. Perché, da lunedì, i